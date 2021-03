Las muchas caras de la crisis del aluminio

La cara laboral del problema industrial es la más grave de todas (el día 31 de julio termina el acuerdo que prohibe despedir a la plantilla). La cara económica es la que se les queda a los administradores de las fábricas alumineras cuando se ponen a mirar la cotización mundial del producto que se fabrica en San Balandrán y que cotiza en la Bolsa de Metales de Londres. Últimamente el precio que sale de la City no es el mejor de los posibles (ayer, 2.181,5 dólares cuando la media anual está en 1.696). La cara judicial es el más actual: por orden de la Audiencia Nacional, el jueves día 4 un centenar de policías tomó las instalaciones de Alu Ibérica de todo el país, incluso Avilés, y, además, de todas sus filiales (una treintena: de sectores tan heterogéneos como la alimentación y la droguería). La cara política, se quejan los trabajadores, sólo se ha manifestado azuzada por las campañas electorales. El Ministerio de Industria, sobremanera su Secretario General, Raúl Blanco, ha desaparecido de la crisis, dicen los trabajadores. Blanco se ha volcado con la crisis en Lugo, en San Ciprián (allí está la última fábrica de producto primario que Alcoa quiere cerrar), pero “no mueve un papel” por Asturias. De hecho, se ha personado en el proceso judicial abierto en Lugo, pero no ha hecho lo mismo en Avilés. En paralelo, el comité de empresa siente que el presidente del Principado, Adrián Barbón, les “ningunea”: le han pedido tres veces una reunión para explicar la situación, “pero aún no ha tenido tiempo a responder”. Sí que lo hizo el Consejero de Industria, Enrique Fernández, y la Delegada de Gobierno, Delia Losa. Y el día 27 está previsto que los representantes sindicales se vean con la alcaldesa de Avilés, con Mariví Monteserín. Y todo esto, consideran las víctimas primeras de esta crisis poliédrica, tiene una explicación: “Los políticos son los que pueden propiciar la intervención pública en las fábricas”, dice José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité avilesino. Cuando hablan de “intervención” quieren decir “nacionalización”, como la aprobada en Duro Felguera.

Venta de Inespal. Para comprender por dónde va la crisis actual hay que mirar a los años 1997 y 1998. Entonces fue cuando el Estado –el presidente del Gobierno entonces era José María Aznar– decidió vender las joyas de la corona, sus empresas nacionales. Entre ellas, Inespal, que era un grupo con fábricas en La Coruña, San Ciprián (Lugo), Avilés, Amorebieta (Vizcaya) y Alicante. El comprador fue la multinacional Alcoa. La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) consiguió 19.000 millones de pesetas. Veinticuatro años después, las partes reclaman que la SEPI vuelva a escena.

Los productos. Lo que hacen en las fábricas que se vendieron eran distintos productos de aluminio. En Avilés y en La Coruña, concretamente, aluminio electrolítico, es decir, el más puro de todos, el que luego se puede transformar. Este proceso consume mucha energía eléctrica, tanta que la empresa la considera materia prima (más del 40 por ciento del gasto de producción se va en ello).

Las subvenciones estatales. Para abaratar costos, Alcoa es una de las empresas que reclama una rebaja en la tarifa. Consigue una tarifa regulada (G4), pero la Unión Europea (UE) la tira porque el Estado no favorecía la competencia. Luego vinieron las subastas de interrumpibilidad (dinero a cambio de dejar de consumir durante algún rato en momentos de subida energética). Pero tampoco favoreció los requerimientos de Alcoa (no se sabe si el subastero de la multinacional no fue capaz de llegar al precio adecuado o si las otras empresas fueron más rápidos).

La tormenta perfecta. Con el problema eléctrico en erupción, la empresa Alcoa establece una política de recortes de producción y de cierres de fábricas de aluminio por medio mundo. Klaus Kleinfeld era el presidente de Alcoa en 2014. Entonces mandó cerrar Portovesme (Cerdeña) y otras plantas por Estados Unidos. En Avilés reduce su producción al 50 por ciento y luego al 66. La subida tuvo una explicación:_no perder la subvención estatal. Los recortes van encaminados a vaciar los mercados internacionales de excesos de metal (cuanto menos metal, mayor es su precio). En Avilés tienen delante de sí su primera amenaza de despido colectivo. Y ahí empieza un camino en el que los trescientos y pico trabajadores se habían entrado con el expediente de regulación de empleo del año 2010. Entonces fue como consecuencia de unas inundaciones catastróficas en las instalaciones de San Balandrán.

El segundo ERE. Con la amenaza del cierre cada seis meses (cada vez que Alcoa no conseguía el precio adecuado para la venta de su interrumpibilidad), la fábrica llega a octubre de 2018. “Entonces nos llama el director de la planta, Javier Menéndez, y nos lee una carta de Tim Reyes (vicepresidente de Alcoa) en la que nos dice que hay que empezar a negociar nuestros despidos: que el precio de la energía no está donde quieren y que estamos obsoletos”. El que así habla es José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de fábrica de Avilés.

Las negociaciones. El comité de Avilés lidera las negociaciones del expediente de despidos. El de La Coruña prefiere no acudir a las reuniones. Se celebraban en el hotel Tryp Alameda. Alcoa seguía con el deseo de venta. Por su lado estaban representados Rubén Bartolomé (presidente de Alcoa España, asturiano) y Álvaro Dorado (su sucesor, interlocutor con la central en Pittsburgh, en Estados Unidos). Entre medias, la comarca de Avilés sale a la calle en varias manifestaciones históricas. Los políticos se mueven (estamos en el período de elecciones constantes).

La venta. El 15 de enero de 2019, los trabajadores logran que Alcoa acceda a vender (su deseo había sido el contrario: no favorecer la llegada de competencia). Alcoa pone las condiciones: elige a su comprador y los trabajadores apagan las series electrolíticas. Si no logra vender, hay un plan social ventajoso.

El cásting. En julio de 2019 , Alcoa elige a un fondo suizo desconocido (Parter Capital) y le vende las fábricas por un dólar cada uno. Quiere que los trabajadores den su “plácet” a la operación. Los de Avilés se niegan. Los de La Coruña no. Su fábrica corría más peligro que la de San Balandrán. Raúl Blanco dice que garantiza el empleo. Y luego ya no.

La reventa. Parter, en septiembre, inicia la reventa (no quiere hacer aluminio, quiere hacer dinero). En abril de 2020, aterriza el Grupo Industrial Riesgo a cuyo frente está el argentino Víctor Rubén Domenech, sin experiencia en el sector (sí, en cambio, en la hostelería y en la droguería). Los trabajadores empiezan a no cobrar, los proveedores de servicio tampoco. Y es, entonces, cuando la Audiencia Nacional entra en las instalaciones para investigar su desvalijamiento.

LA CRONOLOGÍA

El Estado se deshace de las joyas empresariales

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) recibió en 1998 unos ingresos netos de 19.000 millones de pesetas por la venta de la empresa Inespal a Alcoa.

La necesidad de aluminio para un Estado aislado internacionalmente

La necesidad de autoservicio de aluminio en la España de la autarquía explica la formación de la Empresa Nacional del Aluminio (Endasa) y luego Inespal.

La crisis de la tarifa eléctrica, excusa de la multinacional Alcoa

El producto principal de Avilés es el aluminio primario que se presenta con dos formatos: tochos y lingotes. Su fabricación se hace por medio de electrólisis y eso consume mucho.

Las subvenciones estatales a través de la subasta eléctrica

Alcoa –y otras grandes consumidoras de energía– se habían tenido tarifas reguladas hasta que la UE lo impidió. Ahí surgen las subastas de interrumpibilidad.

Las amenazas de los despidos colectivos lanzadas por Alcoa

Ante la imposibilidad de acogerse a las subvenciones de la interrumpibilidad, Alcoa amenazó en dos ocasiones con despidos colectivos en sus fábricas de Avilés y La Coruña.

Alcoa decide desprenderse de sus fábricas españolas

La cuestión eléctrica y la cotización de la bauxita explican la campaña de venta de sus plantas: Amorebieta, Alicante y Castell (2013), La Coruña y Avilés (2019) y Lugo (2020).

La presunta operación fraudulenta de compraventa de Alcoa

Alcoa acuerda el 31 de julio de 2019 vender La Coruña y Avilés a Parter Capital, un desconocido fondo suizo que, a su vez, lo revendió al Grupo Riesgo de Víctor Rubén Domenech.

Las vías de defensa de los trabajadores: la política y la judicial

La llegada de Domenech a las fábricas coincide con impagos, incumplimientos y sospechas de desvalijamiento. Los trabajadores han iniciado la vía judicial y reclaman acción política.