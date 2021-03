El valle de los gigantes

Benjamín Rodríguez y Maruja Castro viven a la entrada de la localidad veigueña de La Espina (A Espía, en la toponimia local) y se puede decir que son testigos del boom eólico que está viviendo la zona. En el monte ubicado al oeste de su casa está el taramundés pico de Leiras, donde se tramita el parque Folgueiras con los mayores aerogeneradores del mercado, y al este está el Pico Bidures, donde está muy avanzada la tramitación para levantar el parque eólico La Espina, de cuatro torres de 150 metros cada una. “Estamos bastante intranquilos”, admite el matrimonio, que teme que estos proyectos alteren el día a día en esta pequeña localidad de la comarca Oscos-Eo.

De los planes de Enel Green Power, la filial de Endesa, se enteraron a través de LA NUEVA ESPAÑA, pero no les coge de sorpresa pues ya están alegando contra el parque que tramita Capital Energy en el pico Bidures y que estará muy cerca de sus casas. Lo sabe bien Manolo García, que lidera una pequeña batalla vecinal y que explica que su vivienda quedará exactamente a 605 metros de una de las torres. “Algunos miran más el dinero y otros más la conservación de la forma de vida, pero todo el pueblo de A Espía está a menos de un kilómetro del parque”, destaca preocupado por los daños en la salud que les pueda causar el parque y las interferencias en las telecomunicaciones “ya deficientes”.

El acceso principal al parque comerá buena parte del terreno que rodea su vivienda y, por eso, su hermano Modesto, de 84 años, se muestra especialmente beligerante con este proyecto: “Por encima de mi. Me parecen muy bien los eólicos, pero que los pongan donde no estropeen el pueblo. Están locos porque venga la gente a vivir a los pueblos, pero no los protegen”,

Explican que no todos comparten su parecer, pues hay vecinos que ya han llegado a un acuerdo con la empresa para la venta de los terrenos. En la parroquia de Paramios, a la que ellos pertenecen, solo se ubicará un molino, pero por allí pasan los accesos al parque. En cambio, en la parroquia de Meredo, van tres torres, pero los vecinos no sufrirán tan directamente la instalación y, por eso, hay más apoyo allí.

Manolo García no entiende que en Asturias no exista más planificación a la hora de implantar nuevos parques. “Hay muchos funcionando y creo que se podrían ampliar los existentes o colocarlos en sitios que no molesten. Aquí hay muchos pueblos en los alrededores de los parques”, señala. El concejal de Obras y Medio Ambiente de Vegadeo, Daniel Lasheras, coincide con la postura de este vecino: “Considero que la energía renovable está bien, pero con planificación y participación. Hay que saber primero cuántos parques puede absorber cada concejo, tener un plan, aunque sea a veinte años”.

En el vecino concejo de Taramundi, su alcalde, César Villabrille, también se muestra preocupado al ver que no paran de llegar propuestas de empresas a su despacho. Cuenta al menos siete sobre su mesa. “A ver si el Principado nos ayuda a parar esto. Entiendo que tendrá que haber algún parque, pero no pueden estar todos en el Occidente, la administración debe echar el freno. No se podrán aprobar todas las solicitudes que se tramitan porque si no, tendremos que irnos los habitantes”, afirma el regidor.

Hasta ahora, la comarca de Oscos-Eo cuenta con cuatro parques eólicos, dos en Villanueva de Oscos, uno en Castropol y otro en San Tirso de Abres. Pero los proyectos superan la decena y algunos son gigantes.