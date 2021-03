Sectores claves de la recuperación, con problemas para hallar personal formado

El metal. Buena parte del dinero del programa Next Generation EU y del Mecanismo de Transición Justa deberá dedicarse a contribuir a la lucha contra el cambio climático. El desarrollo de las energías renovables será intenso y para la construcción de parques eólicos, huertos solares y otros plantas de energías renovables será necesaria la participación de empresas del metal. En Asturias hay muchas especializadas en componentes para las nuevas energías que ya están registrando un fuerte crecimiento. Y al mismo tiempo se mantiene la actividad tradicional de este sector con fuerte arraigo en Asturias. “Las empresas nos comentan que no encuentran en el mercado laboral trabajadores con las destrezas y los conocimientos que necesitan”, señaló Rafael Bernardo Cobertera, responsable de Formación de la patronal asturiana Femetal. Una de las medidas que ha puesto en marcha la asociación empresarial para paliar esa situación es la organización de cursos con compromiso de contratación. “Con ellos las empresas consiguen profesionales cualificados y adaptados a las necesidades de su actividad, y los desempleados acceden a un puesto de trabajo y adquieren una serie de competencias”, destacó Rafael Bernardo Cobertera en una jornada sobre los perfiles que necesitan las empresas de la región organizada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) el pasado martes . Desde 2003 han organizado decenas de cursos con compromiso de contratación subvencionados por administraciones públicas de montador de cerramientos metálicos; de chapista; de tecnologías de fabricación mecánica; de soldador; de calderería industrial; de fabricación, montaje y mantenimiento de ascensores... No obstante, Cobertera destacó que estos cursos tienen algunos inconvenientes como “el poco atractivo para PYMES, por el compromiso de contratación elevado”, que debe superar la 40%.

Las tecnologías de la información. Junto con la lucha contra el cambio climático, la otra pata importante de los programas europeos de recuperación será la digitalización. Las empresas de tecnologías de la información dan empleo directo en Asturias a 8.210 personas y prevén que, a corto plazo, necesitarán “miles” de trabajadores. Sin embargo, ya tienen serias dificultades para encontrarlos, según señala un reciente estudio realizado por el Clúster TIC de Asturias y Gijón Impulsa con encuestas a empresas. La falta de personal es su principal preocupación. Ante esa situación, plantean reorientar parte de los fondos europeos que puedan llegar a Asturias próximamente a reciclar ciertos perfiles profesionales para orientarlos hacia su sector, que ofrece una “gran estabilidad laboral” con contratos en su gran mayoría indefinidos, según fuentes del Clúster TIC de Asturias.

El naval. Los dos principales astilleros de la región, Gondán y Armón, llevan años destacando las dificultades para encontrar personal formado en Asturias para sus actividades de construcción de buques. Buena parte de sus instalaciones fabriles se encuentran en el Occidente de Asturias (en los concejos de Navia y Castropol) y en esas zonas no hay centros de formación que impartan cursos vinculados a la fabricación de barcos. Durante los últimos años la actividad de esos astilleros se ha disparado y con ello la necesidad de personal. Además, los astilleros se han especializado en nichos de negocio que requieren personal especializado y han puesto en marcha nuevas divisiones para la fabricación de barcos de aluminio y de fibra que necesitan nuevos perfiles de trabajadores. “En Asturias nunca hemos encontrado la forma de que se atendieran nuestras necesidades de formación”, señalo Álvaro Platero, presidente de Gondán, compañía que ahora pretende doblar su plantilla en el astillero de fibra para atender un pedido de diez ferries eléctricos para la compañía portuguesa Transtejo Soflusa.

El coste laboral creció el 0,9% en Asturias y cayó en España

Asturias fue la séptima comunidad (por detrás de Murcia, Castilla y León, Cantabria , Castilla-La Mancha y Madrid) en la que más se incrementaron el año pasado los costes laborales, con un alza del 0,9% frente a una reducción del 0,1% en el conjunto del país, donde prácticamente se mantuvo estable. La economía asturiana continúa siendo la quinta con mayor coste laboral por trabajador y mes (2.865,83 euros), el 4,12% superior al promedio español (2.752) y sólo inferior a País Vasco (3.273), Madrid, Navarra y Cataluña. La región con menor coste laboral es Canarias (2.094,48 euros), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste laboral total por hora efectiva de trabajo se situó en Asturias en 24,67 euros, de nuevo el quinto mayor importe del país y el 8,87% superior al promedio español (22,66 euros), mientras que el coste salarial por hora efectiva (el principal componente del coste laboral) es el cuarto más alto (18,42 euros) al superar al de Cataluña y rebasar el promedio en el 7,26%. Asturias fue la tercera región con mayor número de horas no trabajadas (34,2 por trabajador y mes de media), tras Canarias y Baleares.