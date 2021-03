Mauro Guillén ha venido a hablar del fin del mundo. O del viaje al “fin del mundo tal como lo conocemos” que subtitula su libro más reciente, “2030”. El sociólogo y economista político ovetense, catedrático de Dirección Internacional de Empresas en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, ha dado un salto hasta la sociedad de la próxima década, que imagina transformada por la demografía declinante o por la revolución tecnológica, y ha visto un lugar con más abuelos que nietos, con más ordenadores que cerebros, con desafíos nuevos y enormes y una exigencia de estimular la “visión lateral” o “periférica” y el cambio de perspectiva para abordar los problemas de forma creativa y desde puntos de vista “poco ortodoxos”. Doctor en Sociología por Yale y en Economía Política por la Universidad de Oviedo, patrono de la Fundación Princesa de Asturias y asesor del Foro Económico Mundial, será a partir de septiembre director y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge. Este martes, a las siete, pronuncia en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA la conferencia telemática “El futuro de los mercados de consumo e inversión”.

–“El mundo tal como lo conocemos está a punto de terminar”, dice. La pregunta es suya: ¿estamos preparados para el que viene después?

–Depende de lo que hagamos en los próximos años como individuos, como grupos y como países. Los desafíos son muy grandes, pero el mundo no se va a parar porque nosotros estemos dudando o pensando qué hay que hacer.

–¿Qué debemos hacer?

–Fundamentalmente, dos cosas. La primera es aceptar que el mundo está cambiando de manera irreversible, y que estos cambios que están en marcha no se pueden parar. Que nos superan. La segunda exige asumir que hay que tomar decisiones para adaptarse, pero que esas decisiones nos deben permitir mantener abiertas nuestras opciones. Cuando hay tanta incertidumbre, es importante reservarse la flexibilidad de poder cambiar.

–¿Adaptarse a qué? Habla de un mundo con más abuelos que nietos, con más ordenadores que cerebros. ¿Es eso y qué más?

–Vamos, efectivamente, hacia una situación en la que habrá más abuelos que nietos y en la que, esto es muy importante, se va a acabar eso de vivir la vida secuencialmente, de forma que primero jugamos, luego estudiamos, a continuación trabajamos y al final nos jubilamos. Si cada vez vivimos más y estamos durante más años en buena forma física y mental y además la tecnología hace que el conocimiento se quede obsoleto muy rápido, a lo mejor no podemos ir a la escuela sólo una vez en la vida. Puede que tengamos que volver cuando cumplamos los cuarenta años, quién sabe si otra cuando lleguemos a los sesenta… También va a cambiar la estructura de la vida.

–Ha recomendado a las empresas que busquen mercados en el Este. ¿Occidente perderá peso? ¿Con qué consecuencias?

–Eso es seguro. Considérelo en términos de población. Europa y Estados Unidos suman ochocientos millones de personas. Solamente China son 1.300, y aún hay que sumar India, el Sudeste asiático o el África subsahariana. Nos queda aún la ventaja de que somos más ricos que ellos, pero eso también está cambiando muy rápidamente. La clase media en Europa y Estados Unidos está estancada, mientras que en los mercados emergentes cada año hay ochenta millones más de personas en ese estrato social. Mírese como se mire, toca a su fin este periodo anómalo de los últimos trescientos años en los que una parte minúscula del mundo, como era Europa y luego Estados Unidos, lo dominaba todo. No hay vuelta de hoja. No hay forma de pararlo.

–En 2030, Asturias tendrá cerca de 70.000 habitantes menos y, lo que es peor, mucho más viejos, con una tasa de dependencia de 71 personas potencialmente inactivas por cada cien en edad de trabajar. ¿Cómo se sostiene eso?

–Se puede sostener si cambiamos nuestra mentalidad, o al menos esa parte de ella que da por sentado que cuando alguien llega a los 64 o 65 años deja de trabajar. Eso tiene que cambiar, por varios motivos. El primero es que la persona de 65 años de hoy no es la de hace cincuenta. Además de que vivimos más y mejor, pensar que la jubilación es ese jardín del Edén que nos han vendido tampoco tiene mucho sentido. Es mucho mejor para la mente y para el cuerpo seguir activo. De una manera planificada, claro, y de acuerdo con la situación de cada persona. Pero esa idea de aspirar sólo a llegar a la jubilación me parece decimonónica. Está muy pasada. Hay que plantear las cosas de una manera distinta.

–Asturias sabe mucho de eso.

–Quizá sea uno de los lugares de España donde este problema se presenta en fase más aguda, porque a las jubilaciones se suman las prejubilaciones, con esa cantidad de gente joven, apta y en buena forma física y mental que podría hacer cosas pero que no está trabajando. Y no es culpa suya, no se les da la oportunidad. Tenemos que cambiar la mentalidad no sólo de las personas, también las de las empresas y las de los gobiernos.

–La gran epidemia de Asturias viene de lejos y es demográfica. ¿Por qué cada vez somos menos hijos?

–Uno de los factores fundamentales es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Tienen mejores oportunidades en el terreno educativo y se les presentan opciones laborales que hacen que pospongan el primer hijo hasta que tienen 28 años por término medio y que terminen teniendo uno o como mucho dos.

–¿La agravará la pandemia?

–Esta pandemia ha venido a crear inestabilidad económica, incertidumbre, mucha gente que pierde su puesto de trabajo… Y es normal que una pareja joven que se estuviera planteando tener un bebé ahora dude. Siempre que hay una recesión económica cae el número de nacimientos, y ésta ha sido masiva. No es sorprendente que la tasa de natalidad haya caído un diez por ciento durante la pandemia.

–Occidente lleva muchos años buscando sin éxito un antídoto. ¿Hay vuelta atrás?

–Hay algunas iniciativas. Hay partes de la economía asturiana, empresas pequeñas y grandes, que son competitivas. Pero la inercia del pasado es muy grande, estamos en esa situación en la que no hemos cambiado del todo la mentalidad y tenemos que reinventarnos como sociedad. La tragedia más grande que se está produciendo ahora en Asturias es que gente joven y bien formada, con destrezas y habilidades competitivas, se va de la región. Y en la economía del conocimiento la única manera de cambiarlo es transformarnos para competir en la economía global. Hay muchos empresarios valiosos en Asturias, pero necesitamos más emprendedores y, sobre todo, que reciban más facilidades.

–¿La economía es la receta contra el declive demográfico?

–Yo veo una mezcla de problemas políticos e institucionales con un componente cultural. No es algo específico de Asturias, pero aquí se manifiesta de un modo tal vez más agudo. Tenemos que cambiar el chip. En un mundo como el actual, en el que un emprendedor o un trabajador en India está dispuesto a trabajar seis días a la semana, nosotros no podemos pretender querer trabajar cada vez menos. Yo no digo que haya que trabajar los sábados o tener menos vacaciones, por supuesto que no, pero no se puede tener esa actitud de pensar que la riqueza nos va a caer del cielo. En el universo globalizado competimos con todo el mundo. Y en el mundo hay mucha gente dispuesta a trabajar muy duro. Tenemos que aumentar la productividad y encontrar nuevas maneras de ser competitivos.

–Ha pasado un año. ¿Ya se puede decir con criterio cómo vamos a salir de ésta?

–Esta crisis tiene una raíz clara en un problema de salud pública, en una pandemia que en algunos países se ha sabido contener, sobre todo en los del Este de Asia, y en otros, fundamentalmente en Estados Unidos, América Latina y Europa, no se ha abordado de una manera efectiva. Hemos cometido todos los errores que se pueden cometer.

–¿Cuáles?

–Voy a poner un ejemplo. Volvamos a hace un año. El problema de los fallecimientos por el virus estaba concentrado en las residencias de ancianos, pero nadie se dio cuenta de que al mismo tiempo se había parado el turismo y los hoteles estaban vacíos. No entiendo cómo a nadie se le ocurrió llevar a los residentes a hoteles para que estuvieran aislados. Podríamos haber evitado la mitad de las muertes. Luego está el problema continuado de la falta de coordinación entre comunidades autónomas, que ya es crónico en España, y ahora el fiasco con la vacunación. Parece que no atinamos nunca. Es un error detrás de otro. Es muy deprimente.

–¿Se ha simplificado demasiado reduciendo el problema a la elección entre economía o salud?

–La política de encerrar a todo el mundo no tenía ningún sentido. Eso se planteó en marzo y abril porque se temía que los servicios de urgencias de los hospitales quedasen desbordados. Pero eso no habría sucedido en ningún caso si se hubiera hecho lo que acabo de comentar sobre las residencias de la tercera edad. No sé para qué necesitamos tanto experto en sanidad y en salud pública cuando no saben, y éste es uno de los mensajes de mi libro, conectar las cosas. Por un lado, hoteles vacíos; por otro, residencias repletas de personas muy vulnerables al virus. Nos habríamos ahorrado el parón de la economía.

–Cuando todo acabe, ¿habrá más ganas de consumir, una explosión de optimismo que puede acelerar la salida?

–Por supuesto. Ya tenemos la economía de China tirando fuerte, Estados Unidos va a crecer al seis por ciento… En las dos economías más grandes del mundo estamos empezando a ver un dinamismo. Falta Europa, pero es un desastre detrás de otro. Ni se ha controlado el virus, ni hay una política clara para sacar la economía adelante y encima en las últimas semanas hay un repunte de casos y, como acaba de suceder en Italia, se vuelve a meter a todos en sus casas. Esa no es la solución. Todavía están los residentes en los geriátricos y los hoteles siguen vacíos. En lugar de avanzar, vamos hacia atrás.

–¿Le sorprende que casi todo occidente haya caído en los mismos errores?

–Eso es lo que más llama la atención. Un ejemplo claro es Taiwán. Fíjese donde está y los vínculos tan estrechos que tiene con China. Ha habido menos de 25 muertos por covid. Eso quiere decir que era posible controlar esto.

–En Oriente había más experiencia en controlar pandemias. ¿Es sólo esa la razón?

–La tenían con el Sars, es cierto. Pero podemos comprobar que no ha sido sólo en China, ni porque China sea una dictadura. Taiwán, Corea del Sur o Nueva Zelanda son democracias, y han sabido contener esto. Estoy muy frustrado. No es sólo que hace un año se podían haber tomado decisiones distintas, todavía ahora seguimos obcecados con el mismo tipo de medidas que cabrean a la gente y dañan la economía. Y que no son efectivas, porque eso de meter a todo el mundo en su casa es el instrumento que se utilizaba hace quinientos años. Seguimos utilizando herramientas medievales.

–¿Enfoca Asturias bien su reconstrucción con ayuda de los fondos europeos?

–Hay que centrarse en proyectos de futuro. Si optamos por mantener a flote empresas o sectores que de todas formas iban a cambiar o a tener problemas estaremos perdiendo el tiempo y los recursos. Lo importante es invertir en proyectos que nos ayuden a ser más productivos y competitivos, no rescatar empresas. Yo creo que Asturias sí ha tomado algunas decisiones adecuadas, por ejemplo respecto al turismo, donde no ha cometido los mismos errores de España, que debe aprovechar esta crisis para reestructurar el sector. No tiene ningún sentido que recibamos ochenta millones de visitantes al año y que gasten tan poco. Tenemos un turismo de baja calidad, nos estamos equivocando completamente, porque en lugar de recalcar tanto el número de personas que llegan deberíamos estar más enfocados al gasto, a la calidad, a los márgenes.

–¿A qué sectores se jugaría el futuro de la economía asturiana?

–Hay empresas tecnológicas, de tratamiento de residuos, entidades punteras en el campo de la medicina y la salud y grandes proyectos basados en el conocimiento y en la ciencia. Ese es el camino. No puede ser otro. Y el turismo de alta calidad, educativo, con grandes márgenes. En Asturias no cometimos el error de Benidorm, pero simplemente porque el clima es distinto.

–Está implicado en algunas iniciativas de la asociación Compromiso Asturias XXI. ¿Qué puede aportar la diáspora?

–Lo diré con un ejemplo. Una tercera parte de las empresas tecnológicas de Silicon Valley que han salido a bolsa han sido fundadas o cofundadas por un indio. Quiere esto decir que esa gente monta su empresa en California, pero como les gusta su tierra mantienen negocios y proveedores en India. La diáspora puede ser un elemento dinamizador muy importante, y la de Asturias es muy valiosa en muchas partes del mundo. Esto es algo que yo creo que el Principado no ha aprovechado.

–¿En qué sentido?

–Yo estaría dispuesto a hacer lo que fuera si hubiera un plan autonómico para aprovechar ese talento expatriado, en mi caso en términos de formación o de asesoramiento de empresas. Pero no lo hay. En Asturias se celebran mucho los éxitos de los asturianos por el mundo, pero no se hace mucho más. Hablo de los indios, pero en Estados Unidos hace lo mismo la diáspora de Israel, de Irlanda, Taiwán, Corea del Sur… De países no muy grandes. Esto es algo que está al alcance de la mano. Pero en lugar de darle vueltas a las subvenciones se debería movilizar a la diáspora.