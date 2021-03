“La biomasa es una buena opción para dar tiempo al desarrollo del hidrógeno”

Francisco Javier Cobos, ingeniero mierense de 49 años, es director de Desarrollo de Tecnología de Imasa. Esta compañía asturiana de ingeniería y proyectos ha participado en el desarrollo de buena parte de las plantas de biomasa que se han construido en España y está en la órbita de casi todos los proyectos que se manejan en Asturias.

–¿Qué papel juega la biomasa en la transición energética?

–Su papel es clave y así lo recoge la directiva europea RED II. Está siendo muy importante en el desarrollo de renovables en muchas zonas de España y donde se ponen en marcha proyectos de biomasa la superficie forestal crece en paralelo, porque Europa exige una producción sostenible. Con ese crecimiento de la superficie forestal se contribuye a capturar CO2 y hay que tener en cuenta que los árboles, en sus primeros diez años, es cuando más CO2 capturan.

–¿Qué más aporta?

–Ayuda a tener bosques sanos, a prevenir incendios y a diversificar la economía en zonas rurales con el desarrollo del ecoturismo y con la cadena de valor forestal, que lleva asociada una gran actividad industrial. Asturias dispone de un millón de hectáreas de superficie forestal a las que se pueden sumar las del norte de León. Sólo falta un marco legislativo que permita al inversor desarrollar sus proyectos.

–¿La biomasa es competitiva frente a otras renovables?

–La biomasa es la única gestionable. Alrededor de una planta de biomasa se pueden establecer megavatios de otras fuentes renovables no gestionables como la eólica y la fotovoltaica. Además es la que de manera inmediata puede aportar valor a la industria asturiana y es una buena opción para dar tiempo al desarrollo paralelo de otras líneas como el hidrógeno.

–¿Y entonces por qué se ha producido un parón en el desarrollo de plantas de biomasa?

–Por el sistema de subastas de potencia renovable, que no ayuda. La biomasa tiene un importante coste de obtención de la materia prima. Si se hace de forma sostenible se debe crear superficie forestal todos los años y recoger la biomasa de los bosques. Otras tecnologías no tienen ese coste operativo aunque tampoco tienen el enorme beneficio social que dan las plantas de biomasa al reducir los riesgos de incendios, fijar población rural y aumentar la superficie forestal. Por eso es tan necesario dar un precio fijo por megavatio hora que no entre en subasta.

–¿Qué precio?

–Entre los 100 y los 130 euros el megavatio hora dependiendo de la potencia del proyecto. A menor potencia, más ayuda.

–En Galicia y Castilla y León se han puesto en marcha plantas de biomasa en las que participó Imasa. ¿Por qué en Asturias no despegan los proyectos?

–Esas comunidades tienen una política forestal muy desarrollada y toda una economía alrededor del bosque mucho más madura. La legislación lo ha favorecido. Asturias no ha tenido tanta necesidad de usar el bosque pues teníamos carbón. En los montes prevalece el uso ganadero pero deberían compaginarse ambas actividades. Las leyes deben permitir tener una parte de los terrenos dedicados al uso forestal con fines energéticos y que los rastrojos dejen de quemarse en los prados y se lleven a esas plantas de biomasa, como se hace en Galicia.

–¿Se desbloquearían así los proyectos?

–Es importante que a empresas como Greenalia o Hunosa, que tienen interés claro de invertir en esta tecnología en Asturias, se les facilite el desarrollo de sus proyectos. Sería una magnífica noticia que estas dos grandes empresa pudiesen poner en marcha sus inversiones o que saliera adelante el proyecto de la planta de biomasa que promueve el Ayuntamiento de Degaña en antiguas minas.

–¿Hay suficiente biomasa en Asturias para abastecer a todos esos proyectos?

–Tenemos un millón de hectáreas de bosques y eso permite obtener dos millones de toneladas al año de biomasa si se hace una gestión forestal eficiente. Y_tenemos importantes puertos de mar para la cadena de suministro porque tampoco el carbón era todo de Asturias. No se trata de ir a por nuestras valiosas reservas forestales protegidas. Deben preservarse y ese trabajo de cuidado también da biomasa. Y además deben crearse nuevos bosques heterogéneos y diseñados por técnicos, que los hay en Asturias. Europa tiene ayudas para ese crecimiento forestal. En eso consiste hacer plantas de biomasa de manera sostenible. Nutrirse de restos de poda, árboles muertos, enfermos... Por hectárea de bosque se puede extraer tres toneladas de residuo valorizable con las tecnologías actuales de baja emisión y alta eficiencia.

–Imasa ha desarrollado su tecnología propia denominada ciclo higroscópico (HCT). ¿Qué ventajas aporta?

–Esta tecnología inventada por Francisco J. Rubio Serrano elimina uno de los grandes impactos medioambientales como es el consumo de agua para refrigerar la turbina y lo hace aumentando la disponibilidad y flexibilidad operativa de la planta y su rendimiento eléctrico neto. Permite un uso variado de biomasa, lo que da entrada a los residuos forestales que antes no se podían utilizar, y al no utilizar agua da una gran ventaja para ubicar el proyecto en zonas donde el suelo tenga poco valor añadido.

–¿Cómo va su aplicación?

–Llevamos cuatro años de éxito con las dos plantas de biomasa que hicimos en Córdoba y estamos en el lanzamiento de la primera planta completa con ciclo higroscópico para EDP e Industrias Doy. En este proyecto hemos aumentado la eficiencia eliminando penachos y vertidos. Nuestra tecnología está en el diseño básico de casi todos los proyectos de biomasa de Asturias y en muchos de los más importantes de España. Estamos incorporando la tecnología HCT a otras aplicaciones no meramente energéticas, como la industria alimentaria, y además tiene un gran desarrollo en los campo de la termosolar, de los residuos y de la cogeneración, y ayuda al desarrollo de tecnologías como el hidrógeno, el almacenamiento por aire líquido u otros procesos industriales. En países donde se ha prohibido el uso de agua de refrigeración, como Reino Unido e India, nos consultan bastante.

–Se habló mucho de la reconversión de las centrales de carbón en centrales de biomasa. Muchas de esas térmicas cerraron y se descartó el cambio de combustible. ¿Por qué?

–En primer lugar porque algunas eran instalaciones viejas y era costosa su adaptación. En segundo lugar por los contratos de suministro de biomasa a largo plazo. La escala óptima gestionable de una planta de biomasa no pasa de los 50 megavatios y en la mayoría de los casos las centrales térmicas de carbón superan los 350. Esa potencia no las hace sostenibles. La central de La Pereda (Mieres) es una excepción en las térmicas de carbón nacionales por ser de 50 megavatios. Es una oportunidad.

–¿En qué sentido?

–Tiene la potencia adecuada, es una instalación moderna y operativa, tiene ferrocarril y puertos cerca y un entorno forestal que la hacen sostenible si se adapta usando tecnologías que aumentan la variedad de combustible a utilizar sin perder eficiencia y eliminando impactos como el uso de agua de refrigeración. Hunosa esta apostando por ello y esa es una muy buena noticia para Asturias.

–Buena parte de las empresas asturianas de ingeniería han aplicado ajustes con la crisis, como Imasa. ¿Los fondos europeos revertirán esa situación?

–Las inversiones de los fondos europeos pueden ser una ayuda, pero para revertir la crisis se debe trabajar en más aspectos, como aumentar la colaboración entre empresas. Las ingenierías dan empleo de calidad, son un gran valor que Asturias no puede perder. Nosotros fomentamos el desarrollo tecnológico y la innovación y por ello hemos creado una filial tecnológica.

–En Asturias se está apostando por la energía eólica. ¿Se corre el riesgo de pasar del monocultivo del carbón al del aire?

–En Asturias de debe apostar por las renovables que tenemos a nuestro alcance. El riesgo lo corrimos en su día cuando no apostamos más fuerte por los ciclos combinados y la cogeneración. Debemos aprender de los errores del pasado. La eólica debe tener presencia y desarrollarse, pero también se debe apostar por la biomasa, la hidráulica, la eficiencia y hidrógeno, como se está haciendo. No sobra ninguna y tenemos capacidad tecnológica para desarrollarlas e incluso ser muy competitivos con otros territorios europeos. Sería un error centrarse en una tecnología solo.