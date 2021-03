Comparador de operadores alternativos de energía: ¿se nota el cambio en la factura de la luz?

Los operadores de energía alternativos no son unos recién llegados en el mercado eléctrico: algunas compañías, como Gesternova, llevan más de una década ofreciendo sus servicios a los hogares españoles. Sin embargo, ganaron en protagonismo en enero, con la subida de la tarifa de la luz en plena ola de frío por la borrasca Filomena.

Como recordaba desde su cuenta de Twitter otra de las comercializadoras más populares, Holaluz, la factura para los consumidores con tarifa ligada al mercado regulado y al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se encareció, mientras que las cuotas de los alternativos permanecieron estables. Tomando la media diaria, el pico se marcó el viernes 8 de enero, cuando el precio por MWh alcanzó los 94,99 euros, según el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE). Atendiendo al dato horario, el máximo superó los 121 euros un día después.

El precio de la luz no es constante: varía en función de factores como la demanda final de energía o (como sucedió con Filomena) las condiciones climatológicas, que influyen en el mix energético, es decir, en el peso que tienen las distintas fuentes de la energía que se consume. Renovables como la solar o la eólica, que abaratan los costes de generación, no producen la misma energía los 365 días del año y no se pueden controlar igual que las fósiles o la nuclear. Estos vaivenes se reflejan en las subastas del mercado diario, donde se negocia la energía con una antelación de 24 horas. Con este sistema, los precios diarios que pagan los consumidores en el mercado mayorista se contratan un día antes.

Para los 10,7 millones de hogares acogidos al PVPC, los récords registrados en enero supusieron abonar a su eléctrica tradicional unos 80 euros en el recibo mensual, frente a los 67 euros de media correspondientes al mismo periodo de 2019, según cálculos de la organización de consumidores Facua. Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, situaba entre 4 y 10 euros el dinero que las familias tuvieron que pagar a mayores.

La cosa cambia cuando se trata del mercado libre. Lo que comercializan los operadores alternativos son ofertas cerradas, con un precio de kWh concreto que generalmente garantizan durante un año y luego se va actualizando. El coste de la energía depende, en este caso, de las distintas ofertas que planteen la infinidad de empresas que existen en España. En total, según el censo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hay 641 comercializadoras de energía eléctrica. Una cifra que choca con la realidad que plantea este mismo regulador: solo una de cada cuatro familias españolas conoce la diferencia entre contratar la electricidad en el mercado libre y hacerlo en el regulado.

En un contexto en el que el propio consejero delegado de Endesa, José Bogas, reconoce -en una entrevista concedida a ‘activos’- que para entender la factura de la luz hay que hacer un máster, las comercializadoras alternativas se presentan como la piedra de Rosetta de tan complejo jeroglífico.

Transparentes, verdes...

La sencillez, tanto en las condiciones de las ofertas como en la facturación, es una de las virtudes que suelen poner en valor, junto con la transparencia. Otra de sus principales bazas frente a las eléctricas tradicionales es la garantía de encontrar un precio por KWh "estable todo el año". Además, el reclamo de la energía 100% renovable y limpia, que muchas de ellas proporcionan, motiva a clientes concienciados con la sostenibilidad.

El hecho de esquivar las fluctuaciones del mercado mayorista y la apuesta generalizada por la energía verde son variables que pueden llevar a pensar en una mensualidad más barata -de hecho, así lo afirman la mayoría de estas compañías en sus webs-. Sin embargo, la realidad es que las alternativas no logran batir al PVPC.

Los datos de la CNMC correspondientes a mediados de 2020 revelan que en el mercado regulado el gasto medio por mes de un hogar fue de 37 euros, con un consumo promedio de 188,1 kWh/mes. A su vez, en el mercado libre el gasto medio mensual en suministro eléctrico fue de 56,3 euros, con un consumo de 214,4 kWh/mes.

Por su parte, en los análisis de Facua las tarifas del mercado libre ocupan siempre los primeros puestos en el ranking de las más caras, por encima de las del mercado regulado.

- Solo para ofertas de luz

- Se excluyen tarifas planas y con discriminación horaria

* A 18 de marzo de 2021