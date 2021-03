Miles de asturianos en ERTE tendrán que pagar unos 800 euros en su declaración de la renta

La campaña de la renta, que arranca en un par de semanas, estará marcada por el impacto que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la herramienta usada por miles de empresas asturianas para hacer frente a la crisis, tenga sobre las declaraciones de los empleados afectados. El primer golpe significativo es que habrá muchos más contribuyentes que tengan que presentar la declaración. Muchos que hasta ahora no tenían obligación. Serán todos aquellos que otros años no llegaban al mínimo, pero que ahora lo superan al haber tenido dos pagadores: su compañía y el Servicio Público de Empleo (SEPE). El segundo impacto se notará directamente en el bolsillo. Las asesorías asturianas estiman que para un trabajador que haya estado regulado durante todo el estado de alarma, que duró más o menos cien días, es decir, más de tres meses, tendrá que pagarle al Fisco unos 800 euros. O, incluso, más. En Asturias, los trabajadores afectados por un ERTE durante 2020 se cuentan por miles. El último balance publicado por la Consejería de Industria y Empleo señala que entre el 13 de marzo de 2020 hasta ahora se han tramitado en la región 8.342 regulaciones de empleo que afectan a 35.539 asturianos. La inmensa mayoría de ellos (el 92%) del sector servicios. Solo provenientes de actividades como la hostelería y el comercio hubo en 2020 más de 17.000 asturianos en ERTE. Serán los más afectados por este “hachazo” fiscal.

La hora de rendir estas cuentas con Hacienda está a la vuelta de la esquina. Desde el 7 de abril podrán ya presentarse los borradores a través de internet y la campaña del IRPF se cerrará el 30 de junio. “Novedades de cara a la campaña, realmente, no hay ninguna, porque el Gobierno tuvo el año pasado otras prioridades, la principal será el impacto que tengan los ERTE”, señala Jesús Tuya, delegado en Asturias de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). El caso es que las regulaciones obligarán a que muchos trabajadores no habituados tengan que hacer la declaración de la renta. Los límites son los siguientes. Tomen nota. Todos aquellos que perciban 22.000 euros de un solo pagador están obligados a rendir cuentas con el Fisco (como ya ocurría en la campaña anterior, esa cifra no ha variado) o, y aquí viene el embrollo para muchos, también hay que hacer la declaración si se cobran 14.000 de dos pagadores (la empresa y el SEPE), siempre y cuando por el ERTE se hayan percibido más de 1.500 euros.

El caso es que el impacto irá por barrios. Durante la crisis la mayoría de las empresas optaron por dos vías para hacer frente al golpe al coronavirus. Por un lado, las hubo que tiraron de regulaciones por reducción de jornada, con lo que el pago realizado por el SEPE era, por lo general, pequeño. Esos contribuyentes se verán penalizados, pero no tanto como los que fueron regulados a jornada completa, para quienes el castigo fiscal puede ser importante. Además, critican los asesores fiscales, que habían venido reclamando algún tipo de moratoria para estos empleados, los más afectados van a ser trabajadores con bajos salarios, porque son también los que más han sido regulados.

Abel Fernández, vicepresidente del Colegio de Economistas de Asturias, reconoce que el tema de las regulaciones de empleo “va a generar dudas”. Por eso, las asesorías recomiendan encarecidamente a los contribuyentes que hayan pasado por un ERTE que revisen al dedillo el borrador antes de confirmarlo, porque luego podrían llegar a tener problemas mayores. El presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Asturias, Carlos Rodríguez-Noriega, insiste en que el de las regulaciones y cómo va a afectar a hacer la declaración será la parte más jugosa de esta campaña, más que nada porque “los pagos realizados por el SEPE no suelen estar sujetos a retención debido a su cuantía. Esto supone que si se obtienen rendimientos superiores a los 14.000 euros habrá que declarar y pagar por la cantidad que no ha sido sometida a retención”. Eso quiere decir que cuento más se haya cobrado del ERTE más se tendrá que abonar ahora.

Menos conflictivo, aunque también generará cierta burocracia, será el tratamiento de las prestaciones recibidas por los autónomos que se vieron obligados a cerrar sus negocios durante esta pandemia. Las asesorías aclaran que los autoempleados deberán tributar esas subvenciones como si se trataran de rendimientos del trabajo y no como parte de su actividad económica, lo que en la práctica les beneficia ya que podrán acogerse a ciertas deducciones. Jesús Tuya puntualiza que, “personalmente, sigo echando en falta un verdadero régimen de ayudas fiscales para los autónomos. Creo que hay que centralizar las ayudas en aquellas empresas que generan resultados positivos, ya que son las pymes las que vertebran gran parte de la creación de empleo y de riqueza de nuestro país”.

Uno de los pocos cambios para esta campaña de la renta es que se ha incrementado la deducción por maternidad, aunque parece que, por los requisitos incluidos, así de primeras, serán pocas las madres que puedan beneficiarse. ¿Por qué? Tienen que demostrar que hayan existido gastos de guardería o centros de educación infantil para poder captar la deducción. Sin embargo, el año pasado estos establecimientos permanecieron meses cerrados. Otra traba es que las madres que hayan estado de ERTE no pueden aplicar la deducción, durante el tiempo que se hayan pasado reguladas.

Más líos. Otra fuente de conflictividad puede ser el ingreso mínimo vital (IMV), la paga que ha puesto en marcha el Gobierno para todos aquellos que hayan agotado ya sus prestaciones. Según Rodríguez-Noriega, la norma dice que todos los que reciban esa paga están obligados a presentar la declaración. “Tanto ellos como sus familiares”, matiza. El Gobierno busca con esta medida ejercer un mayor control sobre los receptores de estas subvenciones. Ante la marejada que se viene, Hacienda ha decidido habilitar, a partir del martes, un simulador en su web para que los contribuyentes vayan ensayando cómo la crisis puede impactar en su declaración.

Hacienda dice que habría que buscar una solución para las regulaciones