El Gobierno del Principado no puede mantener en secreto la negociación con Amazon para establecer centros logísticos en Asturias, según los servicios jurídicos de la Junta General, que atienden así la queja presentada por Daniel Ripa, diputado de Podemos, a quien se denegó la información que había solicitado. El secreto no cabe ni siquiera cuando existe un acuerdo de no divulgación (en este caso firmado por el vicepresidente Juan Cofiño) si no se exponen razones fundadas en derecho. Y en este caso no se hizo. Un acuerdo de no divulgación “en ningún momento puede suponer una excusa jurídica para esquivar el control parlamentario”, subrayan los juristas. Porque supondría una argucia para “esquivar” un “derecho fundamental” de los diputados.