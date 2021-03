Iberdrola está ofreciendo a empresas asturianas el suelo de la térmica de Lada

Iberdrola está ofreciendo a empresas asturianas el suelo de la central térmica de carbón de Lada, en Langreo, para el desarrollo de proyectos alternativos. Lo apuntó la consejera delegada de Iberdrola, Ángeles Santamaría, en la Comisión de Transición Ecológica del Senado en respuesta a una pregunta planteada por el senador socialista asturiano Fernando Lastra.

Santamaría apuntó que las centrales térmicas de Lada y Velilla, en Palencia, fueron las últimas de carbón que la compañía tuvo en producción en el mundo y que desde el momento que se solicitó el cierre, en diciembre de 2017, se empezó a trabajar en alternativas. “Estamos avanzando en lo que hemos denominado como un plan de contribución a la reactivación de las comarcas”, señaló Santamaría. Puso como ejemplo de actuaciones el desarrollado de parques eólicos de 120 megavatios “que no están en Lada, porque en Langreo es una zona urbana en la que no hay espacio, pero sí en Asturias y se han construido con proveedores de la región”, señaló la consejera delegada de Iberdrola, que destacó que el pasado año se había anunciado una serie de contratos con proveedores asturianos de más de 300 millones de euros para parques eólicos terrestres y marinos y para plantas solares fotovoltaicas en diferentes comunidades autónomas y fuera de España. “Estamos orgullosos de ello y con respecto al personal de la planta de Lada no ha quedado nadie sin empleo, ni nuestros trabajadores ni los de contratas, que van a seguir trabajando durante el desmantelamiento, que durará cuatro años y medio, o bien han tenido ofertas de empleo en otras zonas”, señaló Santamaría, que afirmó que ahora “se avanza en otras iniciativas de colaboración ciudadana para desarrollar proyectos de innovación y también estamos viendo potenciales usos del terreno de la mano de la Consejería y de empresas asturianas que estén interesadas en usarlo en un futuro inmediato”.