El negocio del metal asturiano cae el 27% y tardará más de un año en recuperarse

El balance de 2020. El presidente de Femetal, Guillermo Ulacia, acompañado por el vicepresidente de la asociación empresarial, Fernando Alonso, y la secretaria general, María Pérez, presentaron ayer en Gijón el “Informe de 2020 y perspectivas de 2021” del sector del metal asturiano y el resultado de una encuesta realizada a los socios de la patronal para chequear la salud del sector en tiempos del coronavirus y las posibilidades de salir de la crisis. “El camino va a ser largo”, señalaron los responsables de Femetal después de repasar las cifras. En 2020, la producción del metal asturiano se redujo el 17% (casi tres puntos más que la media nacional) debido al comportamiento negativo de todas las ramas de actividad con la excepción del material de transporte, que gracias a la actividad de los astilleros creció el 6%. Las exportaciones del metal –que siguen representando el 66% del total de la región– se redujeron un 24%, lo que equivale a 818 millones. Y en lo que se refiere al empleo, el sector ocupó a un media de 24.175 trabajadores, lo que supone una disminución de casi el 9%. “Aunque no son los números esperados, creemos que son mejores que los que pueden aportar otros sectores del entorno industrial”, señaló Fernando Alonso. Por su parte, Guillermo Ulacia destacó que la capacidad del sector está infrautilizada al quedarse en 77% al cierre de 2020 por la debilidad de la demanda. “El 50% de las empresas han tenido una cartera de pedidos débil en el segundo semestre de 2020, con lo que la infrautilización se puede llegar a cronificar”, apuntó el presidente de Femetal, que añadió que analizando esas carteras de pedidos se ve que “aún tenemos uno o dos años por delante para recuperar los niveles previos de 2019”.

Las perspectivas. Según la encuesta realizada por Femetal –cuyos datos son extrapolables al conjunto del sector del metal en Asturias, según sus autores–, la facturación cayó un 27% en 2020. Para el primer semestre de este año, el 23% de las empresas prevén reducir su facturación, el 49% confían en mantenerla y el 28% en aumentarla. En cuanto al empleo, el 74% de las empresas considera que su plantilla actual es la adecuada, un 30% la redujo en 2020 y un 9% tiene previsto contratar en 2021. María Pérez destacó que lo factores económicos que más preocupan a los empresarios del metal son el descenso de la rentabilidad en las ventas, la debilidad de la demanda, el cese o disminución de la actividad de los clientes y la poca disponibilidad y retrasos en el abastecimiento de materias primas e incremento de precios.

Las propuestas. Guillermo Ulacia destacó que para la reactivación son necesarios los fondos europeos, pero señaló que la falta de unos criterios claros sobre su reparto está haciendo que muchos clientes del sector del metal aplacen sus inversiones, las bloqueen a la espera de conocer si pueden o no optar a las ayudas. “Es una paradoja. Hay que despejar ya las condiciones de los fondos europeos”, señaló Ulacia, que destacó que según las estimaciones que se manejan, Asturias podría recibir más de 1.670 millones de euros del plan Next Generation EU y consideró vital que esos proyectos “sean tractores y generen valor añadido doméstico”, que en ellos participen empresas de la región. El presidente de Femetal también destacó la necesidad de que las ayudas que lleguen a Asturias a través del Mecanismo de Transición Justa no se limiten a las comarcas mineras y a los territorios en los que se han cerrado centrales térmicas de carbón. “Hay que ampliar el foco a todo el territorio asturiano como comunidad intensiva en consumo eléctrico”, señaló Ulacia, que afirmó que de esa manera será más fácil identificar proyectos generadores de actividad y aspirar a unos objetivos ambiciosos de crear 15.000 empleos industriales en Asturias. Ve necesario “potenciar” la política de creación de clúster en el sector del metal –con un nuevo que agrupe a las pymes para hacerlas más competitivas–, conseguir que la sociedad Asturgar “juegue un papel más importante” en la refinanciación de empresas y aumentar la colaboración público-privada a nivel regional con la creación de un “fondo local” para invertir en empresas solventes castigadas por la crisis a semejanza del fondos estatal de rescate que ha aportado 120 millones para reflotar Duro Felguera. En formación, Ulacia señaló que más allá de apostar por la formación profesional dual y la universidad dual hay que avanzar hacia la polivalencia de los empleados y se refirió al caso específico de los astilleros situados en el Occidente de Asturias para destacar que es necesario resolver las carencias de formación de personal especializado y de telecomunicaciones. Demandó conectividad digital y también física para avanzar en la interconexión de los polígonos industriales de Asturias y desbloquear la ZALIA, “donde se han invertido 100 millones y diez años después sigue sin ponerse en marcha”. En ese sentido, destacó que a 150 kilómetros del puerto de El Musel, en Castilla y León, se está consolidando el polo metalúrgico de Villadangos “con cerca de 80 empresas, algunas de ellas asturianas, lo que nos lleva a pensar que algo no estamos haciendo convenientemente”.

Los planes de ArcelorMittal. Ulacia destacó que la multinacional siderúrgica no tiene en marcha en Asturias proyectos de demostración de nuevas tecnologías para reducir emisiones y sí en países como Alemania, Francia, Italia o Bélgica. “Incluso en Austria y Suecia, países con menor producción que España, es paradójico”, apuntó Ulacia, que lamentó que no se aproveche, por ejemplo, la experiencia en captura de CO2 de la planta piloto de Hunosa en La Pereda.