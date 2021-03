El “castigo fiscal” al ajuste de empleo es un error, claman las empresas familiares

“Es un absurdo y un error castigar fiscalmente a las empresas en este escenario de crisis”, afirmó ayer Jorge Suárez, presidente de la Asociación Empresa Familiar de Asturias (Aefas), ante la normativa que mantiene vigente el Principado por la cual empresarios asturianos perderán importantes deducciones fiscales aplicadas en la sucesión de los negocios por haber ajustado la plantilla con la crisis del coronavirus.

El Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo de Economistas de España alertó de la situación que se produce en Asturias con el impuesto de sucesiones y donaciones. En el caso de las transmisiones de empresas y negocios profesionales cuando no existe grado de parentesco –que se da sobre todo en empresas familiares sin relevo generacional que pasan a manos de directivos para evitar la disolución– se aplica desde 2017 una bonificación del 95% del impuesto siempre que se cumplan una serie de requisitos entre los que se incluye el mantenimiento de los niveles de empleo durante 5 años. Es decir, las empresas que hayan ajustado la plantilla con la crisis del coronavirus perderán la deducción fiscal, una situación que, para sorpresa de los economistas del REAF “sigue vigente pese a la crisis”.

“El Principado parece que no entiende la magnitud del problema que tenemos. Mientras que la Comisión Europea amplía el marco temporal de las ayudas de Estado y abre la puerta a convertir los créditos con garantías públicas en subvenciones, el Gobierno regional castiga fiscalmente a las empresas”, afirmó Jorge Suárez, presidente de Aefas, que añadió que en la actual situación de crisis “la pérdida de deducciones fiscales puede lastrar la recuperación de una empresa o, incluso, en casos extremos, llevarla al cierre, con lo que no se mantendrá ninguno de los puestos de trabajo que se pretenden proteger con ese requisito de mantenimiento del empleo”.

Fuentes de la consejería de Hacienda del Principado destacaron que la mayoría de las transmisiones de empresas por sucesión se da entre familiares y que en esos casos la deducción del 99% del impuesto no está condicionada al mantenimiento de los niveles de empleo. Además aseguraron que los ERTE, como regulación temporal, no se considera reducción de plantilla a afectos de la deducción del impuesto. Limitaron la posible pérdida de bonificaciones a los casos de sucesión sin grado de parentesco y con ajustes de plantilla y afirmaron que no pueden corregirla pese al cambio de escenario con la crisis del coronavirus. “No se puede legislar fiscalmente con carácter retroactivo”, señaló un portavoz de la Consejería de Hacienda.

Fuentes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) destacaron que “el periodo de pandemia es muy especial y puede afectar de modo importante a la condición de mantenimiento del empleo que aparece en muchas subvenciones y, en ocasiones, en algunos impuestos”. Señalaron que los trabajadores afectados por ERTE son de plantilla a todos los efectos y añadieron que eso no limita su preocupación por la aplicación de las condiciones de mantenimiento del empleo en tiempos de crisis, “en particular cuando hay causas que pueden justificar la regulación”.

Causas objetivas

Fuentes de los Servicios Jurídicos de FADE apuntaron que en materia de impuestos la condición de mantenimiento del empleo “subsiste en el caso de transmisión de empresas, en caso de muerte, a herederos no parientes. Tanto en este caso, no frecuente por cierto, como en otros supuestos en el que aparezca, deberían desaparecer o, cuando menos, deberían tenerse en cuenta la existencia de posibles causas objetivas de extinción (económicas, técnicas, organizativas o de producción) que no pueden tener como consecuencia dejar sin efecto la deducción”.

Pero en FADE preocupa sobre todo, “por su frecuencia y cuantía”, la utilización de la condición de mantenimiento del empleo en muchas subvenciones, “donde una situación como la actual puede dar al traste con una inversión ya hecha o planificada, si una empresa se ve o teme verse obligada a acudir a alguna medida de regulación de empleo”. Los empresarios son conscientes de que en muchos casos es un requisito impuesto por la UE pero creen “fundamental hacer una revisión de los casos en los que es posible minimizar el impacto de decisiones de empleo plenamente justificadas por la crisis”.