Retomada la expansión de las gasolineras semiatendidas en Asturias

La fiebre de las gasolineras “semi atendidas”, aquellas que solo tienen personal durante el horario comercial, vuelve a Asturias. Una de las mayores compañías de este sector en España, Ballenoil, ha anunciado que tiene previsto invertir más de cuatro millones de euros para retomar su expansión en el Principado. Abrirá ocho nuevas estaciones, con lo que alcanzará las trece en la región.

Hace unos años la expansión de este tipo de establecimientos causó una gran polémica en la región y las asociaciones de estaciones de servicio en Asturias lucharon para intentar poner freno a su expansión. No era un problema exclusivo del Principado, también otras regiones como Madrid les pusieron coto. La queja de los empresarios era que este tipo de establecimientos no podía estar desatendido, porque suponía un “grave riesgo” para la salud ya que alegaban que el manejo de combustible es peligroso y no debía ser libre. La presión surtió efecto y el Principado reguló esta expansión, aprobando una normativa en la que obligaba a estas compañías a tener, por lo menos, un empleado durante el horario comercial.

Diferencia de precios

Ahora, estos establecimientos están retomando los planes de expansión que habían dejado congelados. Al tener menos personal, este tipo de gasolineras semiatendidas también tienen el combustible más barato, unos diez céntimos por debajo del precio que se paga en las estaciones de servicio convencionales, según un estudio realizado por la Organización de Consumidores (OCU)

En el caso concreto de Ballenoil tiene previsto invertir 4 millones de euros para abrir ocho gasolineras en Asturias. Serán en Gijón (2), Oviedo (2), Avilés (1), Cangas de Onís (1), Grado (1) y Granda, en el concejo de Siero (1).

“Pensamos que en el Principado continúa habiendo oportunidades de crecimiento. Además, estas aperturas irán de la mano de creación de empleo, ya que siempre habrá como mínimo un trabajar en las instalaciones para atender a los conductores y realizar labores de mantenimiento”, aseguraron fuentes de la empresa Ballenoil.