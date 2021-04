“Anhelamos proyectos para que Asturias sea ejemplo de crecimiento empresarial”

–¿Cómo están las empresarias asturianas capeando esta crisis?

–Para esa pregunta hay tantas respuestas como mujeres empresarias hay en Asturias. En general, con muchas dificultades, derivadas de la incertidumbre y los continuos cambios legislativos. En la empresa se necesita contar con certezas que permitan tomar decisiones al menos a medio plazo. Las empresarias echamos de menos el contacto personal. Ahora, se priorizan reuniones y contactos virtuales. Eso no nos gusta. Preferimos tener una mayor variedad de opciones.

–¿Por qué sigue costando que las mujeres lleguen a puestos directivos?

–Eso habrá que preguntárselo a quienes deciden que una mujer no es la persona idónea para un cargo directivo. Son deseables ayudas para que las mujeres puedan llevar a cabo la vida que desean y que la maternidad sea concebida como un derecho y no como un privilegio. Se está avanzando mucho en este tema, pero queda un largo camino por recorrer.

–¿La crisis está alentando el emprendimiento de las mujeres como ya ocurrió durante la gran recesión de 2008?

–Las crisis siempre tienen dos caras. Por un lado, toda crisis genera una oportunidad, y muchas mujeres están siendo capaces de orientarse hacia ellas. Son mujeres con vocación empresarial y que a pesar de las dificultades están invirtiendo y generando empleo. Mientras que hay otra cara que se deriva del emprendimiento por necesidad, mujeres que necesitan llevar dinero a sus hogares. En este caso creo que más que de emprendimiento deberíamos hablar de un nuevo tipo de esclavitud. Un trabajo sin horario, con escasa protección social y nulas oportunidades de crecimiento y éxito.

–¿Qué esperan desde Asem de las ayudas europeas que se van a empezar a repartir durante los próximos meses?

–Anhelamos proyectos que hagan de esta región un ejemplo de gestión y crecimiento empresarial. Que se busquen proyectos que realmente generen un futuro para una comunidad autónoma que se lo merece, que atraigan talento, incrementen la población y conviertan a Asturias en un lugar para volver y para vivir.

–Al margen de estos fondos especiales de Bruselas para levantar a la economía de la crisis, ustedes ya tienen varios proyectos con cargo a subvenciones europeas en marcha, ¿en qué consisten?

–Tenemos dos proyectos aprobados, además de otros muchos en espera. El primero es un proyecto K3, denominado “ECoVEM”. Está diseñándose el itinerario formativo de especialista en microelectrónica, una profesión que no estaba regulada en España. Es un proyecto de cuatro años que se puso en marcha hace dos meses. También estamos participando en otro trabajando en la creación de una metodología para llevar a los colegios de Primaria la educación en la economía sostenible.

–¿Le preocupa que Asturias pueda perder este tren de las ayudas europeas?

–Sí, me preocupa muchísimo. Nuestra realidad económica está muy dañada y no nos podemos permitir perder tren alguno. Pero sé que no es momento para dudar, es hora de confiar y apoyar a quienes están negociando la llegada de las ayudas, para que lo hagan conjuntamente, sin partidismos, sin protagonismos, al servicio de los intereses de la ciudadanía asturiana.

–Como empresarias, ¿qué medidas creen que harían falta ahora para impulsar la economía?

–Necesitamos saber que nuestros políticos y agentes sociales están trabajando codo con codo por el bien de los trabajadores y de las empresas. Queremos que se apoye especialmente a la mujer empresaria, propietaria de pyme y micropyme, que ha mantenido su empresa en su tierra, y está sosteniendo la economía productiva a base de trabajo y esfuerzo. Queremos que se escuche su voz desde la experiencia, el respeto y la admiración. Por lo demás, como toda empresa, ahora necesitamos circulante, menos impuestos y más ayudas directas.

–¿Qué previsiones tienen para este incierto 2021 que está arrancando?

–El 2021 es una continuación del año 2020, con un conocimiento más real de la situación, ya que muchas empresas no van a poder remontar sus pérdidas, estando más endeudadas por las líneas ICO que se abrieron en primer lugar, con poca confianza en los pronósticos y deseando que las vacunas realmente sean una so­lución.

–¿Qué impacto considera que puede tener la transición ecológica sobre la región?

–Creo que es necesario confiar en la concertación social y en las personas que intervienen en ella, para que analicen todos los puntos que nos hagan más fácil la transición, pero también creo que por ello es necesario abrir cuantas más líneas de comunicación con la realidad empresarial y laboral mejor, para no ahogar a la pequeña empresa. Como mujeres empresarias no olvidamos que la transición ecológica tendrá un impacto, pero también es el nacimiento de muchas oportunidades. Todas deseamos confiar en que se hará lo mejor para Asturias, porque es nuestro momento. Tanto sacrificio solo puede merecer un gran éxito. Deseamos que desaparezcan los egos y nazca junto con la transición el interés por el bienestar de toda nuestra comunidad, incluyendo a las mujeres empresarias.