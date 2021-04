Más de mil empresas “zombi” en la región

La nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, afirmó en una entrevista publicada ayer por “Expansión” que “es hora de que las empresas zombis desaparezcan”. Señaló que las ayudas “no deben ir a estas empresas”, sino a “aquellas que tengan viabilidad a medio y largo plazo”.

Según Informa D&B, en España hay 39.560 empresas “zombis” y de ellas 1.160 están en Asturias, lo que equivale al 2,93%. Para elaborar el estudio se utilizó una síntesis de los criterios que utiliza la OCDE y el Banco de España. Se contemplaron las sociedades mercantiles de más de 10 años de antigüedad excluyendo las empresas holding y las que pertenecen al sector financiero. Y luego se seleccionaron las empresas con un ratio de cobertura de interés inferior a uno durante dos años consecutivos (2018 y 2019) que compararon con empresas de las mismas características. Esas compañías “zombis”, que no pueden hacer frente al pago de los intereses de la deuda, equivalen al 7% de las sociedades con más de diez años de antigüedad en España.

Madrid y Cataluña concentran más de un tercio de las empresas “zombis” españolas, que en un 91% son microempresas, mientras que las empresas grandes y medianas no llegan a representar el 2% y las de pequeño tamaño son cerca del 6%. Los sectores de construcción y actividades inmobiliarias y el de comunicaciones acumulan el 19% y el 18% del total, respectivamente. Comercio es el siguiente sector con más empresas “zombis” (17%), seguido del de los servicios empresariales (13%) y los transportes (5%). Mientras que los que presentan un menor número de compañías en esta situación son el de la administración (0,03%), industrias extractivas (0,36%), educación (1,43%) y sanidad (1,61%). En hostelería el porcentaje asciende al 4%, casi todas en la rama de servicios de alojamiento.

Por comunidades, Madrid concentra 7.194 empresas “zombis”, el 18% del total, seguida por Cataluña con el 17% y Andalucía y Valencia con un 11% en ambos casos.

El estudio de Informa D&B señala que otra tipología de “zombis” son las empresas inscritas en el Registro Mercantil, pero que permanecen inactivas y no publican cuentas. Esa situación no es nueva, pero se ha puesto de actualidad en las últimas semanas ya que la Administración informó de que está preparando un régimen sancionador para las sociedades que no publican cuentas ante la sospecha de que puedan facilitar actividades fraudulentas como el blanqueo de dinero.

Sin actividad comercial

Informa D&B ha desarrollado desde los años 90 del pasado siglo un sistema de detección continuo que permite identificar esas sociedades. En la actualidad, de las más de 7 millones de empresas censadas en su base de datos, 1.439.168 se pueden considerar como “zombis” sin actividad comercial. Solo en 2020 se identificaron unas 75.000 empresas en esta situación.

La mayoría de estas sociedades, el 58,23 %, se constituyeron antes de 1995 y en los últimos cinco años se han identificado 54.227. Las sociedades inactivas se sitúan principalmente en Madrid (24,66% del total), Cataluña (20,05%) y Andalucía (10,14 %), las zonas que concentran más actividad económica.

En Asturias hay 32.501 empresas sin actividad comercial, lo que representa el 2,26% del total inscritas en el Registro Mercantil.