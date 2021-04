Diez mil autónomos asturianos aún dependen de prestaciones

Según los datos de la Seguridad Social, en Asturias había al cierre del pasado mes de marzo 72.179 autónomos. Son 384 menos que en marzo de 2020, cuando se iniciaron las restricciones de actividad por la pandemia del coronavirus que aún siguen afectando a la economía asturiana.

“Queda poco más de un mes para el levantamiento del estado de alarma, pero los datos relativos a autónomos siguen sin mejorar. Tras un año ya del inicio de la pandemia, los cierres perimetrales y las suspensiones de actividad siguen condicionando la actividad de los autónomos asturianos”, señalaron ayer fuentes de CEAT Asturias, la asociación de autónomos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que no obstante apuntaron que marzo arrojó una ligera subida de afiliación respecto a febrero, con 190 autónomos más. Agricultura (con 330 autónomos menos), comercio (171 autónomos menos), actividades nanufactureras (131 autónomos menos) y hostelería (49 autónomos menos) fueron las ramas más castigadas durante el último año.

La desaparición de puestos de trabajo por cuenta propia se produjo a pesar de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para evitar los abandonos de actividad. La principal fue la puesta en marcha de las prestaciones extraordinarias por cese para los autónomos que veían su actividad limitada por las medidas para hacer frente al coronavirus o para aquellos que registraban una fuerte caída de la facturación debido a los efectos de la pandemia. En marzo aún se solicitaron en Asturias 11.237 prestaciones por cese de actividad, de las que fueron concedidas 10.023.

Además de las prestaciones por cese, los autónomos han tenido acceso a ayudas regionales y ahora podrán optar a los casi 108 millones que corresponde a Asturias en el reparto de la línea de 7.000 millones en ayudas directas a pymes y autónomos auspiciada por el Ejecutivo estatal.

Para el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, el importe destinado por el Gobierno a ayudar a los pequeños negocios es “muy poco” en comparación con el volumen de facturación que ha perdido el colectivo a causa de la emergencia sanitaria. “Las empresas dejaron de ingresar 287.000 millones de euros el año pasado por el covid-19. Y un 25% –entorno a 60.000 millones de euros– corresponde a las pérdidas de facturación de los autónomos” señaló Amor.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) destacó que si el Ministerio de Asuntos Económicos no amplía las ramas de actividad para acceder a las ayudas aprobadas para el rescate de autónomos y pequeñas empresas, más de 100.000 familias en España tendrán que cerrar sus negocios definitivamente. Según Almudena Cueto, representante de UPTA en Asturias, en esa situación están 4.000 familias asturianas.

Cueto y el presidente de UPTA, Eduardo Abad, se reunieron ayer con el director general de Comercio del Principado, Julio González Zapico y en encuentro incidieron en la necesidad de ampliar el listado de actividades. Desde UPTA no se entiende que “sectores fundamentales de la microeconomía” como son las tiendas de souvenirs, los agentes comerciales o los salones de estética y peluquería se hayan quedado fuera de las 95 actividades incluidas en el Real Decreto Ley. Y todavía se entienden menos que no se hayan incluido sectores ligados a la educación (desde academias de refuerzo formativo, hasta los centros de enseñanza musical, escénica o de baile) o vinculados a la economía de las zonas rurales (como la artesanía o las granjas escuela). “No puede haber trabajadores de primera y segunda clase, no permitiremos que queden desamparados los autónomos de estos sectores de actividad y si es necesario los defenderemos con todas las armas legales necesarias”, señaló Eduardo Abad, presidente de UPTA.