MásMóvil asegura que invertirá más de 60 millones en redes en Asturias en dos años

MásMóvil, que acaba de lanzar una opa sobre Euskaltel (matriz de la marca asturiana Telecable), pretende invertir un mínimo de 60 millones de euros en dos años en Asturias en extender la red de fibra óptica, además de las inversiones que serán necesarias en el despliegue de telefonía móvil con tecnología 5G, que incluirá antenas y redes inteligentes, y la migración de los “routers” y cajas de televisión de casi todos los clientes de Telecable. Lo señaló a este diario el cofundador y consejero delegado del grupo MásMóvil, Meinrad Spenger, que confirmó la preservación del empleo en la región, la continuidad de la sede de Telecable en Gijón, el mantenimiento de los grandes proveedores de la marca asturiana y la consolidación de Telecable como la primera enseña del grupo en el Principado. “Queremos que Telecable sea puntera en tecnología y con un equipo fuerte. Asturias se merece su propia marca y su propia operadora”, expresó.

Spenger explicó que las grandes sinergias y ahorros de costes de la operación se producirán con la unificación de las redes y las estructuras, “lo que supondrá ahorros importantes” y no con recortes de empleo. “Además de aburrido y desagradable, el recorte de empleo no encaja con nuestra forma de ser. En nuestro ADN está el crecimiento, no los recortes. No queremos destruir empleo sino crearlo y esto es más fácil en una empresa en crecimiento. En Asturias no habrá ningún ERE”, indicó.

Los ahorros generados con la integración permitirá mejorar la rentabilidad y reducir “rápido” el nivel de endeudamiento en el que se incurrirá para financiar la integración, explicó el ejecutivo.

MásMóvil pretende que Telecable amplíe su actual oferta con el desarrollo de servicios que ya presta el grupo, como telemedicina, comercialización de energía y dispositivos de alarma en los hogares, todo lo cual, indicó el consejero delegado, será “creador de empleo”. “Los empleados de Telecable tienen que saber que contamos con ellos”, señaló. “Queremos que nuestros empleados estén orgullosos de dónde trabajan”, agregó.

El plan en el que estaba trabajando la operadora vasca Euskaltel para agrupar sus activos de red en País Vasco, Asturias y Galicia en una sociedad filial y en la que daría entrada a un inversor como socio no se llevará a efecto en esos términos. “No vamos a vender red. Actualmente, dos tercios de la red de Euskaltel, Telecable y R ya es de fibra óptica y eso seguirá siendo 100% propio. Sí se podría dar entrada a algún socio para invertir en la conversión a fibra del tercio restante, pero habrá que estudiarlo”, señaló Spenger. “Tenemos 500.000 hogares asturianos (100.000 en la zona rural) con fibra y nos quedan otros 300.000 por actualizar con esta tecnología”, explicó.

Los proveedores

La continuidad de algunos grandes proveedores de Telecable, como ZTE, Zener y Madison, tampoco está en cuestión. “MásMóvil ya trabaja con ZTE y Zener, y en el caso de Madison, aunque no conocemos el detalle de los contratos, vamos a verlo con cariño para que el crecimiento lo sea para todos”, indicó Spenger

La previsión de MásMóvil es culminar la adquisición del grupo Euskaltel (que incluye Telecable y R) antes del verano “si va muy rápido” y más probablemente a la vuelta de las vacaciones veraniegas. Sobre una posible operación con Vodafone, el consejero delegado de MásMóvil afirmó que la prioridad es integrar el grupo Euskaltel. “En el futuro se podría hablar de muchas cosas. Ya se verá. Pero hoy y mañana el objetivo es hacer bien las cosas con Euskaltel, R y Telecable”, afirmó.