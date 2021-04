La patronal asturiana cree que una subida de impuestos “lastrará la recuperación”

Los empresarios asturianos no ven oportuno en el este momento una subida de impuestos como la que avanzó anteayer el Gobierno, que ha encomendado a un grupo de especialistas la revisión global del sistema tributario nacional para intentar recaudar más y acercarse a los niveles de ingresos públicos del promedio de la UE. El ejecutivo que preside Pedro Sánchez prevé incrementar ya en 2022 los impuestos de Sociedades, Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.

“En la Federación Asturiana de Empresarios no vamos a suscribir una subida del impuesto de Sociedades que en este momento solo va a lastrar o dificultar más la recuperación de la actividad económica”, señaló ayer Belarmino Feito, presidente de FADE, la patronal asturiana.

A juicio del dirigente de los empresarios de la comunidad, “ahora lo que toca es impulsar y dinamizar la actividad productiva y volver a generar empleo y riqueza”. “En el caso del impuesto de patrimonio y sucesiones, son tributos con los que no se recauda mucho, por lo que creo que son impuestos más ideológicos que prácticos”, indicó Feito

El dirigente de FADE señaló, no obstante, que “hasta que no conozcamos con más detalle cómo se concreta la reforma fiscal que propone el Gobierno, no podremos realizar una valoración adecuada”.

Femetal.

Para Guillermo Ulacia, presidente de la Federación de Empresarios del Metal y Afines de Asturias (Femetal) y representante de uno de los sectores con mayor peso en la economía regional, “puede ser aconsejable revisar el sistema tributario para acomodarlo a los efectos de los pandemia pero habría que hacerlo con cuidado” y no antes de abordar, indicó, otras cuestiones previas, como la elevada economía sumergida y la necesidad de mejorar la eficiencia en las políticas de gasto.

“Una diferencia crucial de España con Europa es que tenemos el doble de economía sumergida. Y antes de abordar una reforma fiscal habría que ver la efectividad de las medidas de lucha contra la evasión para que no se pierdan esos ingresos”, dijo. Podría ocurrir, señaló el presidente de Femetal, que “la presión fiscal de los que pagan en España fuese mayor que la del resto de los europeos porque allí tributan más sujetos fiscales y su base fiscal sea mayor”.

Ulacia considera además prioritario una evaluación de los servicios públicos básicos, como la sanidad, la educación y la asistencia social, con la incorporación de nuevos modelos de gestión que permitan, mediante la innovación, la prestación de servicios con la misma calidad pero con un menor coste”. “Si decimos que hay que mantener el mismo nivel de prestaciones pero nuestra sociedad está envejeciendo cada vez más, llegará el momento en que no habrá impuestos suficientes para sufragar ese gasto”, expresó el dirigente metalúrgico. “Se necesitan, por lo tanto, reformas en los modelos de gestión para aplicar soluciones más eficientes mediante la tecnología y la inclusividad”.“Y si después de esto”, concluyó Ulacia, “los recursos no son suficientes, sería el momento de plantearse una reforma fiscal. Pero si la hacemos sin abordar antes los otros dos requisitos, estaríamos despilfarrando el dinero de todos”.

Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló ayer que primero se va a volcar “en la recuperación y en la consolidación de la actividad económica”, y que luego va a continuar con su “hoja de ruta”, con la revisión tributaria, que plantea el Gobierno y que también le está reclamando, dijo Sánchez, la Unión Europea para sostener el nivel del estado del bienestar en el futuro. Sánchez admitió que se pretende “amoldar los intereses autonómicos” (lo que conllevaría una armonización con tipos mínimos y máximos) y sostuvo que los presidente de Castilla y León y de Galicia, aun siendo del PP, no tienen la misma visión sobre los impuestos que su correligionaria la presidenta de Madrid, comunidad a la que otros territorios acusan de practicar “dumping” fiscal.

ONU. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el portugués Antonio Guterres, se adhirió a la petición de una mayor imposición a los ricos. Se suma así a la posición del Fondo Monetario Internacional (FMI) al considerar ambos organismos que la desigualdad ha aumentado con la pandemia porque las personas de alto ingreso (beneficiadas directamente por la expansión monetaria frente a las clases populares) mejoraron sus niveles de riqueza. El presidente de EE UU, Joe Biden, pretende hacer un alza tributaria en su país y quiere pactar a su vez en el G-20 un aumento de la imposición a las grandes empresas. Varios países europeos ya lo han respaldado.

PSOE y Podemos pactan el recargo del IBI para pisos vacíos

PSOE y Unidas Podemos han acordado en la nueva Ley de Vivienda fijar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como la fórmula que grave pisos vacíos, aunque aún no han pactado la cuantía que podrá tener la modulación de dicho recargo. Ambas formaciones siguen, sin embargo, sin lograr un consenso sobre la regulación del precio del alquiler, medida recogida en el acuerdo de gobierno de coalición. Las posiciones al respecto se mantienen “alejadas”. Así lo indicaron fuentes de Unidas Podemos tras la reunión de ayer de los equipos negociadores sobre la nueva Ley de Vivienda, encabezados por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.