El reparto de fondos europeos reduce las opciones de los proyectos asturianos

Uno de cada cuatro euros de los 70.000 millones de la primera fase del Plan de Recuperación (hasta 2023) irán a movilidad eléctrica y rehabilitación de vivienda. La estrategia para impulsar el vehículo eléctrico es la gran beneficiada en el reparto y no es un área en el que Asturias tenga grandes iniciativas al no cristalizar el plan para impulsar una factoría de baterías de coche eléctrico en la región.

El 55% de los proyectos que se han presentado en la Oficina de Proyectos Europeos de Principado están vinculados con la energía y el 30% con la modernización de la industria, viga maestra de la economía asturiana. “El plan relega a industria”, denunció ayer en el Congreso el diputado asturiano Isidro Martínez Oblanca. “Estamos defendiendo a la industria, aunque quizá tengamos una visión distinta”, replicó el presidente Pedro Sánchez, que destacó que su apuesta es por descarbonizar esa actividad.

El consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, señaló ayer que aún no están fijadas las fechas para presentar proyectos que aspiren a obtener los fondos europeos, por lo que pidió evitar “excesiva precipitación y ansiedad”. La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, señaló que otras regiones decidieron voluntariamente enviar a Madrid sus planes de proyectos pero que a día de hoy no hay ninguna ventanilla abierta. “Estábamos esperando a que se presentara el plan nacional en el que tendrán que tener encaje las acciones que se lleven desde las administraciones territoriales”, apuntó Cárcaba, que añadió que será entonces cuando se presente “el trabajo ya avanzado por parte de la Oficina de Proyectos Europeos de Asturias”, que ya recibió más de 230 proyectos valorados en más de 17.000 millones de euros. “Esas iniciativas hay que depurarlas porque algunas no encajarán en los criterios, otras quizá no tengan viabilidad técnica y otras no tendrán encaje temporal porque son proyectos que se exigen a muy corto plazo”, afirmó Cárcaba en la Junta General del Principado, donde compareció a petición de Ciudadanos.

Los grupos de la oposición criticaron ayer la falta de transparencia del Gobierno regional en la gestión de esos proyectos y la falta de iniciativa para abrirles puertas en Madrid. “La gestión de los fondos se ha centralizado en Madrid y desgraciadamente ustedes son convidados de piedra”, señaló Pablo González, diputado regional del PP. “A estas alturas no sabemos quién es el responsable de la estrategia regional, ni el concepto de la Asturias que queremos ser con la ayuda de los fondos. Se dedican a desinflar la burbuja de los fondos europeos mientras que Pedro Sánchez no para hincharla”, afirmó Laura Pérez Macho, de Ciudadanos. “En País Vasco ya dijeron en diciembre los proyectos que querían, y en Cataluña en febrero”, destacó Daniel Ripa, de Podemos. “¿Donde está la cogobernanza?”, preguntó Adrián Pumares, de Foro.

El Gobierno seleccionará los proyectos en concurrencia competitiva salvo aquellos que impulse como PERTE, de iniciativa público-privada.