La falta de concreción en los fondos de la UE exaspera a empresarios y sindicatos

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, apuntó que la distribución presentada por el Gobierno de España para el primer paquete de 70.000 millones en ayudas de los fondos de Recuperación y Resiliencia de la UE está muy alineada con la distribución presentada en los Presupuestos Generales del Estado. “Pero hay ciertos aspectos que nos preocupan sobremanera”, afirmó Feito. “En primer lugar, los plazos de ejecución y justificación que se plantea (70% en 2021-2022), porque es un criterio que solo beneficia a aquellos proyectos que estén muy maduros y listos para su ejecución. Y en segundo lugar, la dificultad de las pymes para acceder a las ayudas al exigir un mínimo de inversión de 40 millones de euros, cuando en Asturias el 99% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas” destacó el presidente de FADE.

Feito apuntó que “todavía existe mucha incertidumbre” porque, más allá de las manifestaciones de interés convocadas por los ministerios o los PERTES, “aún seguimos sin saber los criterios para presentar los proyectos y como van a tener acceso a las ayudas, pues siguen sin esclarecerse si será en concurrencia competitiva nacional, o asignaciones territoriales por comunidades autónomas”.

Los sindicatos UGT y CC OO miran al Principado y también le piden mayor concreción sobre los proyectos que maneja para el plan de recuperación . Lo verbalizó el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero. “No conocemos si esas iniciativas son tractoras, si reequilibran la vertebración territorial o si son compatibles con lo que subvenciona Europa y, lo más importante, tampoco sabemos si generan empleo y si son una alternativa a los cierres de las térmicas que ahora tenemos sobre la mesa, ni si contribuyen al fortalecimiento a través de la transformación digital o de la eficiencia energética”, resaltó. “Tenemos un montón de incertidumbres”, añadió Lanero que por eso exigió al Principado que convoque de manera urgente a los sindicatos para presentarles los proyectos. “Solo queremos conocer cuáles son las alternativas con las que estamos trabajando en Asturias”, dijo.

El líder de CC OO en la región, José Manuel Zapico, puso el acento en que “los fondos europeos son una oportunidad que no podemos desaprovechar, aunque tampoco conviene hacernos muchas ilusiones teniendo en cuenta que las expectativas han ido menguando, lastradas por retrasos y vetos, a los que ahora se podrían sumar criterios que no benefician nuestras opciones, según se desprende de la estrategia del Gobierno central esbozada por Sánchez”. A su entender, el Principado necesita “proyectos tractores, especialmente vinculados a la energía y la industria, que generan empleo de calidad”. También recordó que la competencia es dura porque hay otras muchas comunidades con proyectos similares a los de Asturias “pero tenemos que aprovechar nuestras opciones. Y hay, además, problemas estructurales que no van a resolver los fondos europeos, aunque puedan ayudar a mitigarlos”.