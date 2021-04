¿Es el renting la mejor opción?

Pero, ¿qué es el renting? Es un contrato de alquiler de larga duración en el que una empresa pone un coche a disposición de un cliente por una cuota mensual. Las partes fijan el kilometraje y los servicios incluidos. Tradicionalmente, el renting era utilizado por autónomos y empresas, pero es ya una opción más para los particulares.

En España existen decenas de empresas de renting. Las más grandes forman parte de enormes multinacionales dedicadas al alquiler de coches, a servicios financieros o a la automoción.

Flexibilidad y sin préstamos

Marta del Val, directora Marketing, Comunicación y Desarrollo Digital de Northgate (pertenece al grupo Redde Northgate), explica que en el sector se está afrontando un cambio de paradigma y que el cliente espera encontrar respuesta a sus necesidades "de manera inmediata".

Del Val apunta que otro de los cambios es que los usuarios quieren un modelo de pago por uso. Considera que la incertidumbre económica hace que "gestionemos nuestro bolsillo con inteligencia financiera". Las empresas ya lanzan ofertas enfocadas al particular. La directiva de Northgate señala que la principal ventaja que ofrece el renting es la flexibilidad: "Se adapta a las necesidades del consumidor". El usuario puede disponer de un vehículo adaptado siempre a sus necesidades: si es soltero o tiene hijos, por ejemplo. "Sin olvidar la depreciación y los gastos por revisiones, mantenimiento, ITV, seguro", que desaparecen en el renting.

María Martínez, CEO de MasQRenting, recuerda que dependiendo del contrato se pueden añadir otros servicios como un vehículo de sustitución. Martínez señala que el renting no exige una entrada, aunque "hay que cumplir determinados requisitos económicos", como tener unos ingresos o contrato laboral estables. Lo más importante es que el cliente no se endeuda. "Si tiene que pedir un préstamo para cualquier otra cosa, no le figura que está pagando un coche", señala. Además, se ahorra los tipos de interés que, según datos del Banco de España, en febrero se situaron en el 7,54% de media para los créditos de consumo.

El precio del renting

En el primer trimestre de 2021, el Peugeot 3008 fue la marca y modelo que registró mayor número de matriculaciones en renting, según la AER. El coche tiene un precio de 30.900 euros y de 44.500 euros si es Hybrid. Si se recurre a un mecanismo de renting, el coste varía según la empresa, los meses del contrato de alquiler y los kilómetros realizables. Si el contrato es de cuatro años, el coste podría oscilar entre 14.000 y 20.000 euros, según un ejercicio de comparación realizado entre las cinco empresas líderes en el sector.

Para este ejemplo, la empresa Arval (filial de BNP Paribas) ofrece una cuota mensual de 309 euros con un plazo de 48 cuotas y 15.000 kilómetros al año (hacer más conlleva penalización económica) e incluye ocho servicios: seguro, asistencia 24 horas, gestión de multas, atención multicanal, ITV, mantenimiento, neumáticos y reparación de daños. El coste para el usuario al cabo de esos cuatro años resultaría de 14.832 euros.