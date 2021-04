El Principado teme que la gestión de los fondos europeos se le atragante

Al término del encuentro, la consejera valoró positivamente que las comunidades autónomas vayan a participar en el sistema de información y control de las futuras inversiones, cuyos primeros recursos estarán previsiblemente disponibles en el segundo semestre del año. Sin embargo, agregó que las gestiones de las ayudas van a suponer un gran “esfuerzo” y el Principado teme que la tramitación se le acabe atragantando. Por eso, Cárcaba aseguró que “entendemos imprescindible que la UE concrete las posibles vías a través de las cuales podamos reforzar nuestros equipos humanos”.

En el encuentro no hubo unanimidad, más bien todo lo contrario. Varios gobiernos autonómicos protestaron por la gestión que está realizando el Ejecutivo central de las ayudas, pese a que aún no ha comenzado su reparto. Por ejemplo, el País Vasco criticó que la forma de repartir las ayudas invade sus competencias. El Gobierno extremeño también reclamó un mayor protagonismo para las comunidades autónomas en la gestión. El de Murcia exigió que se le permita participar en la selección de los proyectos. Lo mismo que los de Canarias y Castilla y León. Este último aseguró que el sentimiento “generalizado” es que las comunidades no están participando ni siendo consultadas en el proceso.