Asturias es una de las regiones que más cobran en tributos propios por habitante

El estudio comparativo toma como referencia más actual el ejercicio de 2019, en el que el Principado obtuvo una recaudación de 96,2 euros por habitante en impuestos propios, solo por debajo de Canarias (231,2 euros), Baleares (188,7 euros) y Extremadura (110,7 euros), y muy por encima de la media de las regiones españolas de régimen común (61,7 euros). Por el contrario, las comunidades que menos cobraron por habitante en impuestos propios fueron Madrid (1 euro), Castilla-La Mancha (6,4 euros) y Andalucía (17,4 euros).

Las comunidades autónomas tienen potestad normativa para establecer sus propios impuestos, aunque tienen fijadas una serie de limitaciones. Así, no pueden establecer tributos sobre hechos ya gravados por las corporaciones locales; no pueden gravar negocios, actos o hechos producidos en otra comunidad autónoma; los tributos no pueden suponer un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías o servicios, y no pueden establecer impuestos que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado.

Prácticamente todos los años se introducen nuevos impuestos propios por parte del conjunto de las administraciones autonómicas. Sin embargo, en Asturias no se aprueban impuestos propios desde 2014. A pesar de ello, Asturias es una de las comunidades que más recaudan por esta vía por cada habitante.

La normativa del Principado vigente incluye el impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua (el antiguo canon de saneamiento), el impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas, el impuesto sobre el juego del bingo, el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, el recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y el impuesto sobre depósitos en entidades de crédito, que ha sido declarado inconstitucional. Con este conjunto de tributos propios, la recaudación en 2019 se elevó en Asturias a 98,42 millones de euros, un 11,6% más que el año anterior y el equivalente al 3,7% de toda la recaudación tributaria obtenida en la región, en la que el grueso se corresponde con el impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF).

La recaudación de los distintos impuestos propios vigentes en el Principado es muy desigual. Así, mientras que el impuesto sobre afecciones ambientales del uso del agua supone más del 70% de los cobros, el impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas “no aporta recaudación alguna”, según señala el estudio del REAF.

El tributo en el que más creció la recaudación en 2019 fue el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (el conocido como “impuesto de los híper”), un 200,8%. Supuso el 16,9% de la recaudación de tributos propios en Asturias. Por su parte, el impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente y el recargo sobre el IAE vieron reducida su aportación en 2019 con respecto al año anterior, si bien entre ambos aportan cerca del 9% de los ingresos.