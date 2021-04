Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre de 2021 con un beneficio neto atribuido de 73 millones de euros, un 22,1% menos respecto al mismo periodo de 2020, tras un "excelente resultado de la actividad comercial y un incremento de la inversión crediticia".

Sin tener en cuenta TSB, la filial británica del grupo catalán, que vuelve a los beneficios tres años después, el beneficio neto atribuido se sitúa en los 71 millones de euros a cierre del primer trimestre, un 29,8% menos, según ha comunicado este viernes el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad financiera cuenta con un ratio de capital CET1 'fully-loaded' del 12% a cierre de marzo de 2021, manteniéndose estable respecto al trimestre anterior, y en términos de liquidez el ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) se sitúa hasta marzo en 207% a nivel grupo.

Los ingresos del negocio puramente bancario -margen de intereses y comisiones netas- decrecen un 4,8% en términos interanuales, hasta los 1.175 millones debido a la menor a la menor incidencia de la pandemia en elprimer trimestre de 2020.

El margen de intereses se sitúa a cierre de marzo de 2021 en 833 millones de euros, un 5,8% menos interanual -en el trimestre muestra una reducción del 2,4%- y las comisiones netas decrecen un 2,2%, hasta los 342 millones de euros, por la venta de Sabadell Asset Management -aislando este impacto, las comisiones crecen un 2,5% por las comisiones de fondos de inversión y de cuentas a la vista-.

El total de costes se sitúa en los 769 millones a cierre de marzo, lo que supone un 1,2% menos respecto al año anterior por la mejora de los costes de personal --en la comparativa trimestral muestran una fuerte reducción del 28,4% una vez materializado el plan de eficiencia anunciado en el cuarto trimestre del pasado año, y que supondrá ahorros de costes de 141 millones--.

La ratio de eficiencia del grupo se sitúa en el 54,6% a cierre de marzo de 2021, lo que supone una mejora a nivel trimestral, cuando alcanzó el 55,4%, y la ratio de capital total asciende a 16,7% a cierre de marzo de 2021.

Inversión crediticia

La inversión crediticia bruta viva de Banco Sabadell cierra el primer trimestre con un saldo de 150.334 millones (110.441 millones Ex TSB); el crecimiento orgánico de la inversión se sitúa en el 5,9% interanual, y en el 3,4% en el trimestre, impulsado por el crecimiento en todas las geografías.

En España, el stock de inversión crediticia bruta viva muestra un crecimiento del 4,2% interanual y del 2,0% en el trimestre, y en cuanto a la nueva producción de crédito en España, la producción hipotecaria ha aumentado un 35% interanual, "con el mejor mes de marzo en producción de la historia de Sabadell".

A 31 de marzo de 2021, en España se han dispuesto 8.847 millones de euros de financiación ICO y en el Reino Unido 606 millones de libras de Bounce Back Loans; y, en cuanto a las moratorias, hay un saldo vivo de 2.218 millones de euros en España y un saldo vivo de 340 millones de libras en el Reino Unido.

A cierre de marzo, los recursos de clientes en balance totalizan 153.800 millones de euros (112.656 millones Ex TSB) y presentan un crecimiento del 6,8% interanual (3,0% Ex TSB) --en el trimestre muestran un crecimiento del 2,0%--.

Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 135.397 millones de euros (96.844 millones Ex TSB), un incremento del 13,9% interanual (10,7% ex TSB) y del 3,9% (2,2% Ex TSB) en el trimestre.

El total de recursos de clientes fuera de balance asciende a 39.478 millones de euros a cierre de marzo, y el total de recursos gestionados asciende a 217.555 millones (174.090 Ex TSB), lo que supone un incremento interanual del 4,6% (1,8% Ex TSB) y un crecimiento en el trimestre del 3,7% (2,6% Ex TSB).

Los activos problemáticos a cierre de marzo muestran un saldo de 7.507 millones de euros (6.127 millones activos dudosos y 1.373 millones activos adjudicados), mientras que la cobertura de activos problemáticos se sitúa en el 52,8%, y la cobertura de los activos adjudicados del 37,0%, mejorando así respecto al trimestre anterior.

La ratio de morosidad del grupo se sitúa en el 3,7%, mejorando en la comparativa interanual, y el coste del riesgo de crédito del grupo se sitúa en 69pbs a cierre del primer trimestre de 2021, que compara con 86pb del trimestre anterior.

TSB vuelve a beneficios

TSB ha registrado un beneficio neto de diez millones de euros a cierre de marzo de 2021 y vuelve a aportar en positivo a las cuentas del Grupo -2 millones de euros- después de tres años, tras los

ahorros del plan de reestructuración y la mejora de los ingresos, al tiempo que experimenta un significativo crecimiento de la actividad comercial.

La filial ha mejorado su eficiencia con la reducción de su plantilla 352 empleados y el cierre de 70 oficinas en el primer trimestre de 2021.

El margen de intereses alcanza 236 millones de euros, un 2,6% menos por menores tipos de interés en el Reino Unido, y el efecto del tipo de cambio pese al buen comportamiento de los volúmenes.

Banco Sabadell tiene previsto presentar su nuevo plan estratégico ante la comunidad de inversores y analistas el 28 de mayo.

La entidad bancaria dio a conocer este jueves que ha acordado la venta del 100% del capital social de Bansabadell Renting a ALD Automotive por 59 millones de euros, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).