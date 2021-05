“Las infraestructuras que precisa Asturias no son físicas sino virtuales”

–Ametic ha elaborado un libro blanco para la capacitación digital. ¿Cuáles son sus propuestas?

–Nuestra asociación tiene vocación propositiva para mejorar el país, con un aumento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), mejora de la formación en tecnologías digitales para facilitar la evolución del país y propuesta de palancas de transformación en todo el ecosistema industrial aprovechando las herramientas digitales. Planteamos que España se alinee al menos en la media de la UE (lo que supondría duplicar la inversión actual en I+D+i) y un impulso de la formación en tecnología digital, que abarque desde la alfabetización de los no avezados a directivos, niveles profesionales, formación profesional y universidad. Y en cuanto a los macroproyectos tractores mediante digitalización sugerimos hacerlo en ámbitos como la movilidad sostenible, la tecnificación del agro, la digitalización del sistema de salud, la modernización del turismo y la aplicación de la tecnología al deporte y a todas las capas de la sociedad. El_Gobierno incorporó estas propuestas a su plan “España puede”._Pero nuestro proyecto viene de hace tres años. No se ha hecho pensando en los fondos europeos Next_Generation.

–¿Qué es la Red de Innovación Ricardo del Valle?

–Se habla de la paradoja europea (más acentuada en España) porque tenemos buena ciencia pero poca innovación y patentes. La ciencia no llega a las aplicaciones en la empresa. En_Alemania tienen dos grandes institutos que nos sirven de ejemplo: el Max Planck y el Fraunhofer, muy enfocados en los servicios tecnológicos a las empresas y en dar apoyo a la industria. Queremos que las empresas innoven. No queremos crear una red de centros a la búsqueda de proyectos, sino que las empresas trasladen sus propuestas y necesidades a los centros para que haya una colaboración entre ambos y la Universidad. Y que trabajen en red, compartiendo conocimientos. Es importante favorecer que esto ocurra y que lo lideren las empresas. Es decir, proyectos con visión de mercado en busca de su desarrollo. Y que haya una colaboración privado-pública al 50% pero dirigido por el sector empresarial.

–¿Tendrá alcance nacional?

–El alcance de la red es nacional pero la vocación es europea. Porque la UE es consciente de la necesidad de la soberanía tecnológica frente a EE_UU y_Asia. Europa ha lanzado proyectos estratégicos (IPCEI) en microelectrónica, datos industriales en la nube, hidrógeno, baterías y se prepara otro para satélites con la finalidad de no perder comba. Si no somos capaces de tener tecnología propia, dependeremos de suministros, no tendremos diferenciales y tendremos problemas de abastecimiento como está ocurriendo actualmente con los “chips”.

–¿Tiene Asturias oportunidades en este desafío tecnológico?

–Asturias fue de las primeras regiones que reaccionaron y lo hizo al día siguiente de que presentáramos el proyecto. Me llamaron del Cluster TIC y del_Principado, y nos expresaron su interés en que centros tecnológicos de la región formen parte de esta red. En_Asturias hay centros tecnológicos,_Universidad, “start-ups”, un “hub” de materiales en torno a ArcelorMittal, TKE y otras empresas. Hay un conocimiento que puede tener un gran futuro. Es una buena oportunidad para Asturias.

–¿Las condiciones son buenas?

–Asturias tiene ventajas, como un tamaño de sector tecnológico y una cercanía geográfica que pueden ayudar a este desarrollo. Hay una oportunidad si se sabe aprovechar. Asturias necesitaba antaño infraestructuras físicas pero ahora lo que precisa es virtual: telecomunicaciones y redes de innovación.

–¿Siguen los contactos en Asturias?

–Hemos empezado a hablar y es muy buena señal que haya habido una reacción tan inmediata. Tanto en el sector de los materiales como en el de las tecnologías de la información y comunicación_(TIC) Asturias tiene un buen conocimiento, a veces más de lo que somos conscientes. En_Asturias hay una losa de no reconocer lo que se está haciendo. Y de Asturias sale gente muy buena._Me he encontrado a excelentes profesionales asturianos en muchos niveles en centros e instituciones en Asturias, en España y fuera. Asturias tiene además grandes ventajas para el mundo al que vamos: la naturaleza y el paisaje son valores en alza._Y esto se combina con una buena Universidad, que la hay._Sólo necesitamos buenos proyectos para retener y atraer gente._Pero hay que apostar por ello y creérselo._

–Regiones de tradición industrial como_Asturias ¿tienen más impedimentos para incorporarse a la revolución digital?

–Todo lo contrario. El_País Vasco es un ejemplo y se nota en sus indicadores de riqueza. Han sido capaces de transformar su industria pesada en otra moderna y tecnológica. Este salto aún no se ha hecho con suficiente entidad en_Asturias. El antaño peso del sector público industrial no ayudó porque marcó la iniciativa individual privada._Y esto hay que recuperarlo. Asturias ha sido tierra de emprendedores aunque muchas veces fuera de la región.

–¿Es importante la colaboración público-privada?

–Es básica. Vital. Ambas partes tienen un papel importante. La privada debe aportar capacidad emprendedora y la pública, capacidad financiera, regulatoria y de creación de un entorno amigable. Pero su enfoque debe ser más empresarial que administrativo.

–¿Tendrá España capacidad para gestionar los 140.000 millones asignados por la UE?

–Éste es el gran reto. Tendremos que tener capacidad._No podemos permitirnos no aprovechar esta oportunidad. Tenemos gente con ánimo y capacidad, y recursos. El desafío es cómo gestionarlo y gestionarlo bien. Una oportunidad como ésta no se presenta todos los días. Pero no es sencillo._Se necesita colaboración de todos, cambio de mentalidad._Si la gobernanza de los proyectos es sólo pública, fracasará. Para crear empleo de calidad y riqueza hay que tener un enfoque de mercado para competir, aunque el proyecto venga del sector público. Tenemos gente. ¿Estamos preparados? Aún no._Me preocupa que esté muy dirigido por el sector público. Esto tiene que cambiar.

–¿Es imperioso acometer y asumir la transición digital o es una opción?

–No es una opción. Todos estamos inmersos en el mundo digital._Somos usuarios tecnológicos y lo seremos más. La duda es si seremos actores, capaces de aportar soluciones innovadoras, o seremos meros consumidores pasivos.

–¿Por qué Europa va por detrás de EE_UU y China en la revolución tecnológica?

–Porque, aunque con estrategias distintas, EE UU y China están mucho más orientadas al mercado. Europa ha estado más dirigida a la ciencia básica y a generar conocimiento más alejado de su aplicación en la empresa. El proyecto de desarrollo comunitario exigía que esto fuese así. Aunque esto ha cambiado. En EE_UU siempre se ha dirigido al mercado, incluso los programas públicos del espacio, defensa y otros. China es un caso distinto, pero, aunque el gobierno es un actor importante, apoya a fondo la competitividad internacional de sus empresas. Muchos de los desarrollos que se han hecho en Europa, como en inteligencia artificial, han acabado patentándose en China y EE_UU, lo que es paradójico.

–¿Hay lastres culturales en España que impiden una apuesta más decidida por la I+D+i?

–Yo no soy fatalista. No hay nada que no se pueda cambiar._Y no hay ninguna maldición que no impida actuar._Tenemos además cualidades importantes: somos gente flexible, creativa y que se mueve mejor que otros en terrenos de incertidumbre. Por eso hay mucha gente que destaca en otros entornos. No es un problema de personas y de su formación. Pero ¿tenemos un sector público moderno? No. Es mentalmente antiguo. La transformación que han tenido que afrontar nuestras empresas aún no se ha materializado en la Administración, que se guía por conceptos y patrones muy antiguos. Esto tiene que cambiar. No es un problema de personas sino cultural, de hábitos. Tenemos que creer más en la innovación, en la industria y en las empresas, que deben tener un mayor reconocimiento social. Lo contrario se paga. Si no se invierte en innovación, habrá peores empleos, menos oportunidades y mayor riesgo para el estado de Bienestar.

–El gran peso de las micropymes en España ¿es una dificultad?

–No hay duda. Pero no ha habido un momento tan oportuno para que pequeñas empresas desarrollen iniciativas. Hay que lograr que quien haga innovación, la haga con una visión global, no local. Hay que pensar en grande porque el mercado es único. Grandes monstruos tecnológicos empezaron siendo muy pequeños. Hay que remover trabas para que las empresas crezcan.