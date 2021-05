La dirección de Duro Felguera y los comités de la sociedad matriz del grupo y de la filial DFOM han llegado a un acuerdo para mejorar las condiciones del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que la compañía comenzó a aplicar de modo unilateral desde el 1 de enero tras no haber alcanzado entonces un entendimiento con la representación laboral.

De acuerdo con el pacto alcanzado el viernes (antes de la puesta en marcha efectiva del rescate del grupo por el Estado), el periodo máximo de afectación de cada trabajador se reduce de 4 meses a 3,5 meses; el ERTE no podrá afectar de modo simultáneo a más de 400 empleados (hasta ahora podía serlo a 425, aunque nunca se alcanzó esta cifra) y el personal regulado cobrará el 100% de las pagas extras cuando en las condiciones hasta ahora vigentes este tipo de remuneración estaba excluida de las percepciones del personal regulado.

El pacto se alcanzó tras la impugnación interpuesta por los sindicatos y con el acuerdo las partes evitan la celebración del juicio que estaba convocado para hoy.

El ERTE afecta a las plantillas de las sociedades Duro Felguera, DF Operaciones y Montajes (DFOM), DF Mompresa, Felguera IHI y Duro Felguera Oil & Gas. No están involucrados los empleados de Felguera Calderería Pesada (El Tallerón, de Gijón) y los de la tecnológica madrileña Epicom.

El ERTE de Duro (el segundo que aplica la compañía desde la pandemia) vence a fin de mes. Patronal y sindicatos han sido convocados por el Ministerio de Trabajo para iniciar este jueves la negociación que permita prorrogar los expedientes de regulación por covid, que caducan el 30 de mayo, y a los que, según el último dato disponible (correspondiente a marzo) están acogidos en España 743.000 trabajadores. La intención inicial parece apuntar al propósito de extender esta vía de suavización de la destrucción de empleo a causa de la crisis del covid hasta el 31 de diciembre.

Indemnización. El relevo de José María Orihuela como consejero delegado de Duro Felguera (para cuya sustitución ha sido nombrado el ingeniero asturiano Jaime Argüelles, ex director general de Ence y de la compañía chilena CMPC) dará derecho a la percepción por el hasta ahora primer ejecutivo del grupo de una indemnización de unos 625.500 euros. Orihuela continuará, no obstante, como vocal del consejo, al menos durante un tiempo.

Según los términos contractuales vigentes, el consejero delegado tiene derecho, en caso de relevo, a una indemnización de 1,5 veces el salario fijo. Orihuela tenía establecida una remuneración fija de 435.000 euros (que es sobre la que se calcula la compensación de salida), aunque el año pasado percibió 391.560 euros (el 10% por menos) tras haberse aplicado, como el resto de la alta dirección, una rebaja voluntaria del 20% en sus haberes del segundo semestre, que fue el periodo en el que se aplicó el primer ERTE a la plantilla.

En el contrato de alta dirección estaban previstos otros dos conceptos indemnizatorios en caso de finalización unilateral del contrato, pero ambos ya han vencido. Uno, cuya garantía caducó el 31 de octubre, preveía el pago de una anualidad bruta en caso de rescisión del contrato antes de cinco años y el 31 de diciembre prescribió otra cláusula por la que, de producirse el cese por decisión de la empresa, el directivo percibiría el salario restante de ese ejercicio hasta alcanzar la remuneración bruta anual comprometida.

Además de la remuneración fija, el consejero delegado de Duro tiene derecho a una remuneración variable de hasta el 75% del salario fijo (aunque este cobro no se produjo al estar supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones) y desde 2020 también percibe 40.000 euros como miembro del consejo, amén de complementos en especie en conceptos de seguros médico, de vida y de accidentes.

Salario de Argüelles. El nuevo primer ejecutivo, Jaime Argüelles, no podrá percibir a corto plazo el componente variable de su remuneración al estar vedada esta posibilidad mientras persista la ayuda estatal temporal con cargo al Fondo público de rescate. Según el decreto de constitución del fondo, los miembros del consejo y máximos responsables de las empresas rescatadas no podrán percibir primas u otros pagos variables hasta el reembolso del 75% de la ayuda pública y la remuneración no podrá exceder de la parte fija de los emolumentos vigentes al cierre de 2019: 435.000 euros.