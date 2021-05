“Pedimos alternativas para afrontar la transición energética, no más prejubilados”

–¿Qué futuro tiene la industria asturiana?

–La industria asturiana tiene que afrontar un proceso difícil. El sector tiene una enfermedad compleja que tiene cura. Se llama política industrial. Los sectores tradicionales (como la siderurgia o la generación de energía) tienen que cambiar para adaptarse a los requerimientos de la transición, pero todos son viables. Y hay medidas como la de igualar los costes de la energía con los de la Unión Europea o la de tener una formación de calidad enfocada más al recorrido profesional del trabajador y no a exprimirlo laboralmente en las primeras etapas de su vida laboral, que son muy necesarias para que tenga futuro.

–En alguna ocasión ha dicho que se siente traicionado por el Gobierno nacional.

–Nos sentimos directamente traicionados por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Industria, Reyes Maroto, porque incumplieron sucesivos compromisos como el del estatuto de las industrias electrointensivas, los acuerdos para el cierre de la minería del carbón o los de los cierres de las centrales térmicas. No vemos ni una sola medida concreta para el sector, aparte de mundos llenos de flores.

–En el Primero de Mayo los líderes de CC OO y UGT criticaban la falta de voz de Asturias en Madrid, ¿lo comparte?

–El discurso del Gobierno asturiano en la defensa de la industria asturiana y sus trabajadores está absolutamente vacío, es un artificio con declaraciones pomposas y sin contenido. Igual Adrián Barbón está utilizando la misma diplomacia discreta –que es una expresión de él– que utilizó con el estatuto de la industria electrointensiva y que, en tono irónico, tan buenos resultados dio. Barbón tiene que ejercer como presidente del Principado y defender los intereses de la región. Queremos un presidente que se dedique a la política industrial y no un “youtuber” con discursos en la red.

–¿Los foros, mesas y alianzas por la industria son útiles?

–Tenemos mesas, foros, alianzas… Todo un despliegue de encuentros por unanimidad que luego no se traducen en nada. No hay capacidad ni posibilidad de revertir aquello en lo que todos estamos de acuerdo que hay que corregir. Que vayan poniendo las barbas a remojar porque igual se llevan un susto. Ahora igual están muy tranquilos porque no hay citas electorales.

–¿Sus movilizaciones para defender al sector están siendo efectivas?

–Más allá de la participación, que es muy compleja por la situación sanitaria, estamos satisfechos porque el mensaje caló en la sociedad. Hay una preocupación y comprensión del problema. Cuestiones como el estatuto de la industria electrointensiva, descarbonización o transición energética forman parte de las conversaciones de chigre. El peligro es que alguien asuma ya que somos la parte perdedora del proceso. Para afrontar la transición energética lo que queremos son alternativas. No queremos más prejubilados, por desgracia ya tuvimos que tener bastantes, queremos jóvenes con empleo y sectores con futuro y depender de nuestro trabajo.

–¿Se sienten respaldados por los empresarios?

–Hay una confluencia de intereses. Sin empresas no hay trabajo. Pero en ocasiones nos sentimos rehenes de esos empresarios. No vamos a consentir que nos usen de ariete para resolver sus problemas empresariales poniendo en riesgo nuestro trabajo.

–¿Por qué cree que aún no hay alternativas a la actividad de las térmicas?

–Las empresas tienen claro que sus intereses a la hora de tener un negocio no están aquí, en Asturias. Eso no es transición, es cese de actividad, deslocalización de la producción de energía. Las compañías solo aspiran a dejar aquello medianamente limpio y eso se les está consistiendo.

–Esas compañías sí que están promoviendo nuevos parques eólicos...

–La eólica tiene un margen para ser alternativa para generar energía, pero no tienen ningún margen de generar empleo que compense el que se pierde

–El Estado acaba de intervenir Alu Ibérica (la antigua Alcoa en Asturias), ¿es la solución?

–Eso es un elemento importante de control. Se intervino la empresa en el plano económico-financiero, lo que falta ahora es que el Gobierno tome el control en el plano industrial para garantizar su actividad, que está amenazada a dos meses y medio vista.

–¿La entrada de la SEPI ha salvado definitivamente a Duro Felguera?

–La entrada de la SEPI es una medida adecuada y nos felicitamos que haya habido un relevo de consejero delegado. Ahora lo que hay que abrir es una nueva etapa. Duro tiene futuro, aunque tiene una situación aún muy complicada. Si después de estos últimos cinco años Duro ha sido capaz de seguir viva, puede llegar a vivir otros 125 años.

–¿Que camino defiende que tome Arcelor para descarbonizar su actividad en Asturias?

–Es fundamental mantener el carácter integral de la siderurgia asturiana, independientemente del modelo al que se tenga que adaptar para cumplir los objetivos en materia medioambiental y de transición. Sería bueno que los empresarios asturianos le exigieran a Mittal de forma contundente que hiciese aquí su transición, de la misma forma en la que nos exigen de forma contundente a los trabajadores que nos adaptemos a los cambios.

–¿Les preocupa que el Principado no haya desvelado proyectos concretos para optar a los fondos europeos?

–A veces tenemos la sensación de que no nos dicen lo que hay dentro de la caja porque en la caja no hay nada. En otras regiones los Gobiernos hacen los anuncios de la mano de las empresas que los van a ejecutar. Será porque hay algo dentro de la caja.