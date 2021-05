UGT reclamará al Gobierno la tipificación en el Código Penal de los “abusos de poder” de aquellos empresarios que de forma “reiterada” incurran en “fraude de ley en la contratación laboral”, persecución sindical y vulneración o inobservancia de los normas de salubridad y riesgos laborales. La propuesta –desvelada ayer en Oviedo por el secretario general confederal del sindicato, el asturiano de Belmonte Pepe Álvarez, durante el congreso de UGT Asturias–, será sometida a votación y previsiblemente aprobada en el congreso confederal que el sindicato celebrará este mes en Valencia.

“Si no hay sanción ni responsabilidad penal, algunos empresarios seguirán contratando en fraude ley y precarizando el empleo (aun cuando se reduzcan los contratos a cuatro modalidades) porque las consecuencias para ellos son inferiores a los beneficios” que obtienen, señaló Álvarez, con esas prácticas, caso de “quienes despiden los viernes al trabajador para volver a contratarlo los lunes”. Para el dirigente ugetista, la persecución sindical de trabajadores que optan a ser delegados no puede resolverse sólo con la declaración de despido improcedente (y ni tan siquiera nulo) e indemnización. “Si sólo está penalizado laboralmente, el empresario no se juega nada”, señaló, mientras que “una menor presencia de los sindicatos implica la disminución de la protección de los trabajadores”. En el caso de los riesgos laborales, Álvarez sostuvo que “si un empresario es un delincuente, tiene que pagar penalmente por ello”.

El dirigente confederal de la UGT reclamó “el rescate de las personas”, agilizar el ingreso mínimo vital (toda vez que “hay centenares de miles de personas haciendo cola para recibir una bolsa de alimentos)”, subir de nuevo este año el salario mínimo interprofesional, un “plan de emergencia” para acabar con la situación de “la gente que vive en la calle” por no poder mantener su vivienda y la derogación de la reforma laboral que aprobó el PP en 2012. “Yo no veo en la reforma laboral nada positivo para las empresas, el sistema productivo y los trabajadores”, apuntó. En el caso de la reforma de las pensiones que decidió el PP en 2013, el dirigente ugetista desveló que podría haber “un acuerdo en días” para retornar a la situación de 2011 y “a partir de ahí, plantear un modelo equilibrado”. Álvarez reclamó transparencia y consenso en los planes que opten a los fondos europeos de reconstrucción (“Una oportunidad para España y para Asturias”) y que se garantice la participación de las pymes y un equilibrio territorial en los proyectos.

El líder ugetista abogó por no suprimir “ningún tributo” y repudió “la fobia contra el impuesto de sucesiones” cuando países “nada sospechosos” como Corea del Sur acaba de hacer pagar a los herederos del presidente de Samsung el 50% de la fortuna heredada. “El covid ha demostrado que el mercado no lo arregla todo y que el Estado tiene que intervenir, y esto exige una sistema fiscal justo”, argumentó Álvarez. “Está bien la libertad de ir a tomar una cerveza pero sin igualdad en la educación, la sanidad y los servicios públicos, no hay libertad”. En el mismo sentido, se distanció del ataque frontal a la posible imposición de peajes: “Lo fácil es sumarse al no. Pero el mantenimiento de las carreteras es una necesidad (la autovía entre Asturias y Madrid tiene un tramo en León en estado infame) y esto hay que pagarlo, ya sea de un modo o de otro”. Se necesita “un debate sereno” sobre ello, indicó.

Fernández Lanero.

Javier Fernández Lanero, reelegido como secretario general de UGT Asturias, “exigió conocer ya los proyectos concretos” que opten a su financiación por los fondos europeos de reconstrucción y reclamó que sean “tractores, “vertebradores del territorio” y “generadores de empleo”. “Si la alternativa a la térmica de Lada es un proyecto que cree cinco puestos de trabajo, no es la solución”, dijo.

Lanero alertó de que los fondos europeos no van a solventar “los problemas estructurales de Asturias” y reclamó un “precio de la electricidad competitivo” para la industria, afrontar el problema demográfico de la región, la derogación de las reformas laboral y de pensiones del PP, la subida del salario mínimo interprofesional según lo pactado y comprometido, y un pacto por la siniestralidad. Anunció que en dos o tres semanas Asturias será pionera en España en crear agentes para promover la igualdad en las empresas (“falta resolver unos flecos con el Principado”) y demandó que la nueva concertación que comenzará en julio prime el rescate de las personas.

