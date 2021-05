La economía española apunta indicios de recuperación, salvo nuevos contagios

Las cifras de paro registrado sigue siendo abrumadoras (más de 3,9 millones de demandantes, amén de otros 638.283 trabajadores en ERTE) pero hay algunos indicadores que apuntan a que podría vislumbrarse la recuperación (pese a que aún no han llegado los fondos europeos) si persiste el esfuerzo en vacunación, no se malogra la campaña de verano y el fin del estado de alarma no conlleva comportamientos que propicien una nueva oleada de contagios.

El PIB cayó en el primer trimestre en España el 0,5% (Europa incurrió de nuevo en recesión) pero marzo ya apuntó a la recuperación.

El indicio más elocuentes es el índice de gestores de compras (PMI) de IHS Markit. La actividad del sector manufacturero español alcanzó en abril su nivel más alto desde 1999 (57,7 puntos) y suma tres meses consecutivos por encima de 50 puntos, que es el límite entre crecimiento y decrecimiento. IHS lo atribuyó al aumento de pedidos, de producción y de empleo. El PMI del sector servicios también está al alza y alcanzó en abril 54,6 puntos, también su nivel más alto desde 1999. Los índices de confianza de consumidores y empresarios también repuntan.