El Principado selecciona 195 proyectos por 6.500 millones para optar a fondos de la UE

“Algunas propuestas no estaban alineadas con las estrategias definidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; otras carecían de los requisitos técnicos que las hiciesen viables, y algunas más exigirían un plazo de implementación que no encaja con los tiempos establecidos por Europa”, señaló Ana Cárcaba, consejera de Hacienda, para justificar que no todos los proyectos presentados opten a los fondos y explicar el trabajo de análisis y “depuración” de propuestas que ha hecho la Oficina de Proyectos Europeos.

Respecto a los 195 proyectos que sí pueden considerarse factibles para ser financiados con el mecanismo, Cárcaba se limitó a señalar que atendiendo a su naturaleza económica, existen seis sectores que aglutinan el 90% de la inversión potencial. Un 27% de los proyectos se engloban dentro de la denominada economía circular; un 23% pertenece al sector de almacenamiento energético; un 19% son proyectos vinculados a la producción de hidrógeno; un 7% se enmarcan dentro del sector de la digitalización; un 6% pertenece a la rama de competitividad y sostenibilidad industrial, y un 6% son propuestas vinculadas a las energías renovables. Aunque representen un porcentaje menor, también se han recibido iniciativas relacionadas con la movilidad sostenible, el turismo, la vivienda, la eficiencia energética o el deporte. En total 19 sectores vinculados al Plan de Recuperación.

La estrategia regional

Cárcaba, que ayer compareció a petición propia ante la Comisión de Hacienda de la Junta General para hablar del Plan de Recuperación, apuntó que las expectativas creadas por los fondos europeos “son proporcionales a la movilización de recursos anunciada” y añadió que el Gobierno de Asturias “comprende el interés, incluso la ansiedad que se ha generado”. La Consejera explicó que al mismo tiempo que se lleva a cabo el análisis de las propuestas de empresas, el Gobierno del Principado está trabajando en la elaboración del “Documento sobre la diversificación económica regional”, el cual “servirá de enlace” entre el mapa de estrategias económicas que ya tiene elaborado el Principado y las iniciativas privadas y públicas que se están planteado para optar a los fondos del Plan de Recuperación.

De cara a la gestión de los fondos europeos, Cárcaba señaló que se está realizando una revisión de la carga de trabajo en la administración “y si es necesario se hará un refuerzo de personal, lo que supondrá un esfuerzo presupuestario mayor”. Lo que sí descartó es externalizar la gestión. “No está en nuestra mente licitar contratos externos”, señaló Cárcaba, que sobre la propuesta de colaboración de las Cámaras de Comercio apuntó que “hay tareas que deben de llevar a cabo personal de la administración”.

En relación al Plan de Recuperación, Vox criticó que el Gobierno del Principado “actúe sin hoja de ruta”; Foro lamentó “la falta de transparencia”; IU mostró su “preocuopación por el trato del Gobierno central a Asturias”; Podemos alertó de que “no se puede fiar el futuro de Asturias a la recepción de los fondos europeos”; Ciudadanos destacó que “se tiene la posibilidad de revertir la curva de deterioro progresivo de la economía”; el PP señaló que el Principado “no está siendo un interlocutor influyente” y el PSOE apuntó que “es el momento de la seriedad y la colaboración”.