El proveedor de lenguados de Mercadona invertirá 73 millones para su cría en El Musel

El propio Centeno –nieto de asturianos, según destacó– fue uno de los encargados de presentar ayer en Oviedo el proyecto de El Musel. Lo hizo junto al director general de Sea Eight, Jaime León; el consejero de Industria, Enrique Fernández; el de Medio Rural, Alejandro Calvo, y la directora general del Idepa, Eva Pando. El proyecto se desarrollará por fases en una parcela de 10.000 metros cuadrados de El Musel denomina La Figar. Está ubicada cerca de la entrada principal del recinto portuario y se emplea actualmente para el almacenamiento temporal de contenedores. En una primera fase del proyecto se construirá un módulo para el engorde de lenguados que tendrá una capacidad para producir 440 toneladas anuales. La inversión prevista es de 12,3 millones y creará 24 empleos. En fases sucesivas a desarrollar en seis años, la compañía prevé instalar otros cinco módulos gemelos para el engorde del pescado, más uno adicional para la cría de los lenguados. La inversión total será de 73 millones y la estimación de empleo es de 145 puestos.

El proyecto de Sea Eight Plazo previsto: 6 años Inversión total: 73 millones de euros Hospital de Jove Puestos de trabajo: 145 Terminal de contenedores Producción: 2.600 t de kilos de lenguado Parcela en la que se instalará Sea Eight Superficie: Ocupará 10.000 m2 Avenida de Eduardo Castro Seis módulos para el engorde de los peces Muelle de la Osa más una unidad de reproducción Primera fase Plazo: Un año y medio N-641 Inversión: 12,3 millones de euros Puestos de trabajo: 24 Producción: 440 toneladas anuales Playa del Arbeyal Vista de la parcela de La Figar. El proyecto de Sea Eight Plazo previsto: 6 años Inversión total: 73 millones de euros Puestos de trabajo: 145 Producción: 2.600 t de kilos de lenguado Superficie: Ocupará 10.000 m2 Seis módulos para el engorde de los peces más una unidad de reproducción Primera fase Plazo: Un año y medio Inversión: 12,3 millones de euros Puestos de trabajo: 24 Producción: 440 toneladas anuales Puerto de El Musel Hospital de Jove Parcela en la que se instalará Sea Eight N-641 Playa del Arbeyal El proyecto de Sea Eight Plazo previsto: 6 años Inversión total: 73 millones de euros Hospital de Jove Puestos de trabajo: 145 Producción: 2.600 t de kilos de lenguado Parcela en la que se instalará Sea Eight Superficie: Ocupará 10.000 m2 Avenida de Eduardo Castro Seis módulos para el engorde de los peces más una unidad de reproducción Muelle de la Osa Primera fase Plazo: Un año y medio N-641 Inversión: 12,3 millones de euros Puestos de trabajo: 24 Producción: 440 toneladas anuales Playa del Arbeyal Vista de la parcela de La Figar.

Centeno apuntó que Atitlan, con sede en Valencia, “es un grupo financiero fundado en 2006 de carácter familiar y que tiene a día de hoy mil millones en activos y presencia en varios sectores de la economía española”. En sus primeros años de actividad se centró en inyectar capital en empresas que eran proveedoras preferentes de Mercadona –lo que la compañía denomina interproveedores– para ayudarlas a crecer al ritmo de la cadena de supermercados, pero después se diversificó la cartera. “En 2012 apostamos decididamente por una acuicultura sostenible, y hemos estado nueve años investigando y haciendo un duro trabajo para escalar una tecnología (a la que han bautizado como RAS y que supone una nueva forma de cría y engorde de los pescados) y nos faltaba una localización ideal para dar un salto cualitativo”, señaló Centeno.

Esa localización será El Musel y la puesta de largo del proyecto tuvo lugar en la sede de la Consejería de Industria del Principado porque el proyecto forma parte del plan regional para atraer inversiones a tierras asturianas y, además, tendrá la consideración de “estratégico” por su volumen. Eso supone que la compañía tendrá a su disposición a un funcionario de la Administración para agilizar toda la burocracia. El proyecto aún tiene pendientes los permisos ambientales y la cesión de los terrenos.

El empresario asturiano Jaime León, responsable de Sea Eight, reacio de primeras a hablar de plazos, estimó que en año y medio los primeros alevines de diez gramos de peso podrían comenzar a habitar el primer módulo que se va a construir en El Musel. “Esta es una ubicación ideal para un proyecto que no tiene parangón en Europa”, resaltó León, que destacó el respaldo que han tenido por parte de la Administración regional para que el plan llegue a buen puerto. León puso el acento en que la demanda de lenguado es altísima en todo el mundo. Tienen sus puntos de mira comerciales en países europeos como Bélgica y Holanda, yen Oriente Medio. “Hay un nicho de mercado inmenso”, resaltó León. Sea Eight, además de ser proveedor de Mercadona, actualmente también suministra sus lenguados a la cadena de supermercados Makro y a la portuguesa Pingo Doce. Además, cuanta con presencia en la distribución tradicional a través de mayoristas en Mercamadrid, Mercabarna y MARL (Lisboa)

El consejero de Industria, Enrique Fernández, puso el acento en que “es un proyecto con vocación de crecimiento y de desarrollo a corto y medio plazo, de una empresa que es líder mundial de procesos sostenibles del engorde y la crianza de lenguados”. Sea Eight domina el ciclo completo de la cría, desde la producción de huevos hasta la venta para el consumo del producto final. Los lenguados no tienen contacto con el mar, pero se desarrollan en agua marina obtenida de las proximidades de las factorías.