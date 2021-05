La granja de lenguados de El Musel cuadruplica la producción española

La granja de lenguados que la compañía Sea Eight –integrada en el grupo valenciano Atitlan– construirá en el puerto gijonés de El Musel multiplicará por cuatro la actual producción en España de esta especie de pescados, con alta demanda en países europeos como Bélgica o Holanda, y en Oriente Medio. Los centros de acuicultura que hay en España (en los que se cría y engorda el pescado, en un sistema muy similar al de una granja) produjeron durante el año pasado, el del inicio de la pandemia, 597 toneladas de lenguado, unas cuantas menos que un año anterior, cuando alcanzaron las 818, según las cifras que maneja la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), que representa al 95% de los productores del país. Esas cifras se quedan muy pequeñas frente a las que aspira Sea Eight, que estima que en seis años podría llegar a producir 2.600 toneladas anuales en El Musel, cuando sus seis módulos de engorde y el de maternidad estén funcionando a pleno pulmón.

Según el promotor de la iniciativa, el empresario asturiano Jaime León, este es un proyecto que “no tiene parangón” ni en España, ni en Europa. La compañía lleva ya seis meses trabajando codo con codo con el Gobierno asturiano para poder lanzarse a producir lo antes posible. La previsión es que los primeros alevines prueben el agua de los módulos de engorde, que se construirán a escasos metros del Cantábrico, en año y medio.

Evolución de la producción de lenguado en España En toneladas 830 818 774 755 664 597 551 343 194 110 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Consumo en hogares Variación 2019-2020, en % TOTAL PESCADO FRESCO -0,8% 24,2 22,3 18,5 15,1 -7,3 -12,1 Trucha Lubina Salmón Rodaballo Dorada Lenguado Fuente: Informe Apromar, acuicultura en España

El mercado del lenguado está creciendo pese a que su consumo en España dio un pequeño paso atrás el año pasado en España. “Los mayores consumidores per cápita son Bélgica y Holanda, hay un nicho de mercado inmenso que en nuestros estudios de mercado hemos cuantificado en cien mil toneladas al año y nosotros queremos satisfacer esa demanda”, apuntó León, que aseguró que en Asturias han encontrado un lugar en el que tienen “apoyo de la Administración, una calidad del agua excelente y unas comunicaciones logísticas inmejorables. Es aquí donde vamos a lanzar este proyecto que va a marcar una diferencia en cuanto a la producción sostenible”. ¿Por qué? La granja de pescado que Sea Eight tiene previsto abrir en Gijón utilizará una tecnología novedosa denominada SAR (por sus siglas en inglés). Así de primeras, para hacer el primer módulo de producción, la compañía ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Gijón la cesión de 10.000 metros cuadrados, aunque según vaya avanzando el proyecto irán ganando terreno. Doblarán esa superficie con cierta facilidad. “Nuestro sistema de producción es en tierra firme, no tenemos ningún tipo de inferencia con el medio marino. No hay posibilidad de que se nos escape un espécimen al mar. Estamos totalmente aislados. Vamos a bombear dentro de los tanques de la futura nave 200 metros cúbicos de agua que se tratarán antes de entrar para evitar que haya ninguna patología”, señaló León.

El de Sea Eight no es el único gran proyecto para producir lenguados que se baraja en España. La empresa Stolt Sea Farm ha instalado en Cervo (Lugo) una granja similar donde espera llegar a producir 2.800 toneladas de lenguados.