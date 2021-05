Los proyectos de molinos en Asturias cuadruplicarán la actual potencia eólica

Los parques eólicos que están en tramitación multiplicarán por cuatro la potencia de generación eléctrica con viento en Asturias. Junto con Cataluña, Valencia, País Vasco y Cantabria, el Principado figura entre las cinco comunidades donde está prevista una mayor expansión de los aerogeneradores si se compara con la actual implantación.

Según datos de Red Eléctrica de España, el operador del sistema eléctrico, en Asturias estaban operativos al cierre del pasado mes de marzo 22 parques eólicos con una capacidad máxima de generación de 592 megavatios (MW). Esta magnitud es, con carácter general, igual o inferior a la potencia instalada, que en el caso de Asturias es de 611 MW. A esos 592 MW de capacidad de generación operativa se podrían sumar otros 1.443 MW correspondientes a parques eólicos que están actualmente en tramitación y que al menos cuentan con permiso de acceso a la red de transporte eléctrico. La suma da 2.034 MW, cifra que aún se puede incrementar si se añaden los 210 MW de parques eólicos que han solicitado permiso de acceso a la red y actualmente se encuentra en curso. La suma total son 2.244 MW, lo que supone casi cuadruplicar la actual capacidad de generación de Asturias, un crecimiento que sólo alcanzan en España las regiones de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Cantabria.

En sus datos de expansión eólica, Red Eléctrica de España tiene en cuenta los parques que tramita el Principado, pero también los que tramita el Gobierno central, que es el competente cuando las instalaciones superan los 50 MW de potencia instalada. Ninguno de los parques operativos en la región supera esa potencia, pero con el desarrollo tecnológico de los aerogeneradores –en el mercado ya los hay de hasta 6 MW en el caso de la eólica terrestre– muchos de los nuevos proyectos de parques ya superan con creces ese listón. Es el caso de los últimos proyectos que ha presentado en el Suroccidente Capital Energy o el parque de 90 MW que está tramitando Naturgy para Tineo como alternativa al cierre de la central térmica de carbón de Soto de la Barca.

La expansión de la energía eólica en Asturias Han solicitado permiso de acceso a la red y actualmente se encuentra en curso 210 Mw Actual capacidad máxima de generación en servicio en Asturias 592 MW Parques eólicos en tramitación y que al menos cuentan con permiso de acceso a la red de transporte 1.443 MW Las actuales directrices de ordenación eólica Parques eólicos en operación Zona central. Se autorizan solo parques de autoconsumo, de investigación y de dispositivos de baja potencia, con un límite total de 100 MW. Alta capacidad de acogida. Territorio de desarrollo eólico preferente. Cabe cualquier modalidad de parque. Zona oriental. Solo dispositivos de baja potencia y parques de autoconsumo. Baja capacidad de acogida. Parques eólicos de autoconsumo, de investigación y convencionales con un límite total de 150 MW. Exclusión. Se prohíbe el desarrollo de actividades eólicas

El Principado ha iniciado los trámites para modificar las directrices de ordenación de parques eólicos en Asturias para permitir su instalación en más zonas. En concreto se pretende facilitar el desarrollo de parques eólicos en el centro y en nuevas áreas de suroccidente. Hasta ahora todos los parques están concentrados en el ala occidental de la región, donde se prevén ubicar la inmensa mayoría de los molinos en tramitación.

Partidos de la oposición en la Junta General del Principado han comenzado a criticar los planes de expansión de la eólica en Asturias. “Corremos el peligro de volver a un monocultivo energético, en este caso el de los molinos de viento. Los proyectos de megaparques eólicos cada vez generan más dudas”, señaló Ovidio Zapico, portavoz de IU en la Junta. “Nos gustaría que el desarrollo de renovables no fuera sólo con eólica”, afirmó por su parte Ignacio Blanco, portavoz de Vox. “Hay energías que dejan de ser renovables si no se gestionan adecuadamente. Al Occidente solo le esperan eólicos sin control ni planificación y destrucción de las posibilidades ganaderas”, alertó Nuria Rodríguez, portavoz de Podemos Asturies. El consejero de Industria, el socialista Enrique Fernández, señaló que “no conviene simplificar en el campo de las renovables. Es un campo de oportunidades muy amplio. No son solo los molinos de viento, estamos hablando de la generación con nuevos combustibles como biogás o biometano, de la utilización de biomasa, de generación con centrales hidráulicas de bombeo, de la geotermia, de la solar fotovoltaica y térmica, y de vectores como el hidrógeno verde. No se puede simplificar diciendo que queremos llenar Asturias de molinos porque no es cierto”.

Alcaldes del Occidente han mostrado preocupación por los planes de expansión de la eólica y organizaciones vecinales y de ecologistas han empezado a tomar medidas para reducir el impacto de los parques de torres eólicas. Esta semana, la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies presentó alegaciones contra seis parques eólicos (Santalla, Folgueiras, Sierra Eirua, Chao Gran, Pereiro y Peña Bou) que incluyen 28 torres eólicas de más de 200 metros de altura y que afectan a la parte asturiana de la Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos yTierra de Burón. “No serán las últimas alegaciones que se van a tramitar, viendo las facilidades que el Principado da a los intermediarios eólicos”, señaló la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies.