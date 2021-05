Los sindicatos y la patronal hicieron frente común ayer para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia se haga en las mismas condiciones. Fue durante el comienzo del XLIII Congreso de UGT, que se celebra en Valencia y que reelegirá como secretario general al asturiano Pepe Álvarez.

Fue Álvarez el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno de España sobre la ampliación de la herramienta laboral hasta el próximo 30 de septiembre. El sindicato quiere que se prorroguen los ERTE “exactamente igual” que están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una negociación estéril para cambiar las condiciones, ya que hay “consenso” ente los sindicatos y patronal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con “las mismas reglas y el mismo balón”, mientras que no lleguen las vacunas. Y desde CC OO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.

En el mismo acto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que el Ejecutivo no solo va a modernizar el mercado laboral, sino que “derogará“ la reforma laboral del PP, frase que levantó una ovación en el congreso confederal de UGT. Díaz subrayó que no suprimirá la reforma del PP “por partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no sirvió para crear empleo y provocó “el mayor desastre laboral” del país.