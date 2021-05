EDP convertirá Aboño en un complejo de hidrógeno alimentado con energía solar y eólica flotante

Para este emplazamiento, en el concejo de Ribera de Arriba, EDP prevé la instalación de un parque fotovoltaico y el aprovechamiento hidroeléctrico del caudal del río Nalón mediante una central minihidráulica con hidrotornillos, la implantación de un centro de almacenamiento de hidrógeno y diversos usos para este gas, entre ellos un proyecto para ensayar la sustitución del gas natural por hidrógeno como combustible en los dos ciclos combinados existentes en el emplazamiento.

La electricidad generada por las nuevas instalaciones de Soto se destinará a la red para cubrir la demanda del sistema, a producir y almacenar hidrógeno verde (el obtenido con energías limpias) y al almacenamiento, para lo que se barajan tres soluciones tecnológicas alternativas: varios proyectos de aire líquido, baterías de ion litio o una combinación de baterías Redox con reutilización de baterías ya usadas previamente en automóviles para darles una segunda vida útil. La opción del almacenamiento con sales (que fue la inicialmente considerada) se descarta por ser menos óptima para la escala que se pretende. EDP también prevé construir una hidrogenera para el repostaje de vehículos que utilicen este gas como combustible.

La operación supondrá la clausura del grupo 3 de Soto (el único de carbón que pervive en Ribera de Arriba, aunque actualmente no está produciendo, y para el que la compañía ya tramitó la solicitud de cierre) y el mantenimiento transitorio del uso de mineral –por necesidades de la industria asturiana de cabecera– como energía primaria en el grupo 2 de Aboño hasta fines de 2025, momento a partir del cual EDP dejará de quemar carbón y cesará el último grupo térmico clásico en España. La multinacional lisboeta pretende ser una energética 100% verde en 2030, con el abandono del gas natural cinco años después de haber puesto fin al carbón.

Junto con estas operaciones, la energética lusa –sucesora en España de la compañía asturiana Hidrocantábrico– está estudiando la utilización de sus instalaciones de generación de Aboño y Soto de Ribera como compensadores del sistema eléctrico, de modo que sus equipos actuarían como motores para consumir electricidad cuando así lo necesite la estabilidad del sistema como vía de escape de energía excedentaria.

Estas inversiones, por un monto de 470 millones, fueron dadas a conocer ayer al Principado por el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira, y el presidente no ejecutivo de la compañía, Manuel Menéndez. En paralelo, la empresa mantiene sus proyectos de inversión en distribución (tras la anexión de Viesgo), soluciones para clientes industriales, energía distribuida y movilidad eléctrica. En su plan estratégico para 2021-2025, desvelado en febrero, EDP cuantificó en 2.000 millones las inversiones totales en Asturias durante el próximo lustro. En esta cuantía se suma tanto la movilización de recursos que hará el grupo como las aportaciones de otros actores en proyectos que acometan de modo conjunto en la comunidad.

Pese a la ambición de los proyectos anunciados para Asturias, EDP dijo que está dispuesta a acometerlos de modo simultáneo en el plazo de 3 a 5 años, aunque el calendario de ejecución dependerá de la cadencia temporal con la que España reciba los fondos europeos de reconstrucción.

Los proyectos de descarbonización de EDP en Asturias –detallados ayer con la mayor concreción hecha hasta ahora por la compañía– aspiran a ser receptores de una parte de esos recursos de la UE (750.000 millones), de los que España recibirá 140.000 millones. De no conseguir este respaldo para sus planes inversores, EDP no renunciará necesariamente a sus proyectos en Asturias, pero Teixeira enfatizó la trascendencia de acceder a los fondos comunitarios para la transición energética en la medida en que se trata de apuestas inversoras “tractoras” y que van a tener un gran “impacto” en la economía asturiana, y a que constituyen soluciones innovadoras y con tecnologías que aún no están experimentadas y cuya eficiencia aún es menor que la de las energías convencionales.