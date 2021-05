El puerto seco asturiano que naufragó

El Consejo de Ministros acordó el pasado día 11 en La Moncloa la extinción, previa disolución y liquidación, de la sociedad mercantil estatal Puerto Seco Ventastur. Se ponía así fin definitivamente al intento de convertir los puertos de mar de Gijón y Avilés en plataformas para la exportación de los coches que se fabrican en las plantas automovilísticas de Valladolid y Palencia, arrebatando tráficos al puerto de Santander. El plan fue un rotundo fracaso.

El puerto seco, inaugurado por las autoridades de Asturias y Castilla y León en 2003 en una gran parcela de Venta de Baños, en Palencia, generó pérdidas durante la década que estuvo operativo y los terrenos fueron vendidos en 2015 a un grupo alimentario para recuperar parte de las pérdidas. El complejo apenas ha cambiado desde entonces y su propietario lo alquila por temporadas a Renault cuando el fabricante tiene necesidades extra de almacenamiento de vehículos. Desde allí se distribuyen por España o se envían al puerto de mar de Santander para la exportación. A final la plataforma se ha convertido en un puente hacia el puerto con el que Gijón y Avilés pretendían competir.

El origen.

La sociedad Puerto Seco Ventastur fue constituida en 2002 con un capital social de 1,8 millones de euros por el grupo logístico Suardíaz como accionista mayoritario, con un 80% del capital, y por los puertos de El Musel y Avilés, con un 10% cada uno. Por entonces se debatía la envergadura que debería tener la ampliación de El Musel y la puesta en marcha del puerto seco formó parte de los planes que se pusieron encima de la mesa para justificar el macropuerto de Gijón. Los promotores encargaron a una consultora especializada en transporte y logística (SPIM) un estudio sobre las posibles ubicaciones del puerto seco y se decidió ubicar en Venta de Baños (también se barajó León y la localidad zamorana de Benavente) por su condición de nudo ferroviario en el que confluyen líneas procedentes de Madrid, Asturias, Cantabria y País Vasco, y por su proximidad a las plantas de Renault en Palencia y Valladolid. Captar el tráfico de vehículos procedente de esas dos factorías era el objetivo principal, pero en el punto de mira también estaban las plantas de Iveco-Pegaso en Valladolid y la de Nissan en Ávila, y el tráfico de contenedores que mueve el ferrocarril.

El proyecto.

El puerto seco iba a ocupar 215.000 metros cuadrados del polígono industrial de Venta de Baños con una inversión de más de 13 millones de euros. Sólo llegó a construirse la primera fase: la plataforma de automóviles, una gran explanada asfaltada sobre 110.000 metros cuadrados de terreno.

La inauguración.

Se produjo el 2 de abril de 2003 con presencia de decenas de autoridades de la época. Vicente Álvarez Areces y Juan Vicente Herrera, entonces presidentes de Asturias y Castilla y León, respectivamente, y Celinda Sánchez, entonces alcaldesa de Venta de Baños, descubrieron la placa inaugural. En aquel acto se lanzó la previsión de mover 30.000 vehículos anuales con destino a los puertos de Gijón y Avilés.

La puesta en marcha.

Inicialmente, el puerto seco sólo consiguió funcionar como almacén de vehículos Seat fabricados en Martorell (Barcelona) para su distribución por concesionarios del norte de España. En su primer año completo de funcionamiento, 2004, no derivó ni una sola mercancía a los puertos asturianos y registró unas pérdidas de 148.700 euros, cifra que fue incrementándose en años sucesivos. El proyecto de ampliación fue descartado –se anuló la reserva de suelo– y hasta 2010, cuando se abrió la autopista del mar entre Gijón y Nantes, no empezaron a llegar coches nuevos de las fábricas de Renault al puerto de El Musel, pero en un cifra muy inferior a los 30.000 vehículos anuales previstos. Al puerto de Avilés no llegó ni uno. Por las instalaciones de Venta de Baños llegaron a pasar un máximo de 14.000 vehículos al año, la inmensa mayoría de los cuales luego no eran transportados a los puertos asturianos. El puerto seco era en realidad un aparcamiento de coches salidos de fábrica que esperaban turno para ser conducidos a los concesionarios del norte de España.

La liquidación.

El grupo Suardíaz fue el primero en apearse del proyecto del puerto seco. Vendió la mayoría de sus acciones a Pecovasa, la empresa especializada en el transporte de automóviles por ferrocarril participada por Renfe y Deutsche Bahn Iberica Holding. Esta sociedad del grupo Renfe se quedó con el 79,99% de las acciones de Puerto Seco Ventastur y el grupo Suardíaz, a través de su filial Trans European Rail, se quedó con un testimonial 0,01%. Los puertos asturianos seguían conservando el 20% y la mayoría de la sociedad pasó a ser estatal. En 2014, Ventastur continuaba acumulando pérdidas y ese año dejó de funcionar la autopista del mar Gijón-Nantes, el único imán que consiguió atraer coches nuevos a El Musel. Ante esa situación, los consejos de administración de las autoridades portuarias de Gijón y Avilés aprobaron la liquidación de Ventastur para cortar la sangría económica.

La subasta.

En 2015 los terrenos de Venta de Baños, único activo de Ventastur, fueron subastados por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), perteneciente al Ministerio de Hacienda. Sólo hubo un postor, el grupo de alimentación Siro, que tiene varias plantas agroalimentarias (incluso la conocida fábrica de galletas) junto al puerto seco y que se hizo con los terrenos por 3.201.000 euros, dinero que no permitió cubrir todas las deudas, lo que tuvieron que hacer los socios de Ventastur antes de la disolución. Liquidada la sociedad, el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 11 su extinción.

El nuevo uso.

El grupo Siro no está utilizando, de momento, los terrenos del puerto seco para su actividad industrial. Los conserva en buen estado –incluso ha mejorado los cierres y realizado obras de urbanización– y en 2017 llegó a un acuerdo de arrendamiento con el grupo CAT –empresa de logística impulsada por Renault que se encarga de los servicios de transporte en las plantas que el fabricante de automóviles tiene en Palencia y Valladolid– para utilizar el antiguo puerto seco asturiano como almacén de vehículos cuando se llenan los depósitos de la fábrica palentina. Desde ahí los coches son transportados a otros puntos de España o al puerto de Santander, desde donde se siguen exportando los coches Renault –también los de otros fabricantes como Volkswagen– ahora sin competencia asturiana. “En la parcela suele haber movimiento de vehículos nuevos, aunque hace unos meses que no se utiliza coincidiendo con la pandemia”, apunta Bruno Carlón, consultor empresarial y administrador de la Asociación de Propietarios del Polígono Industrial de Venta de Baños. Él no se explica el naufragio del proyecto asturiano: “La infraestructura es buena y el lugar tiene una situación estratégica... pero aquello no cuajó”.