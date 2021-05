La pandemia lleva al cierre a más de un millar de empresas y a 7.500 autónomos

La infección económica del coronavirus ha provocado en solo un año la desaparición de 1.100 empresas asturianas y ha obligado a 7.511 autónomos de la región a echar la persiana. Los datos figuran en el informe sobre demografía empresarial que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) y cuyas cifras ha recogido la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Según las cuentas de la patronal, la mayoría de los cierres se concentraron en la hostelería y el comercio, los dos sectores más afectados por las restricciones para intentar frenar el avance del virus que ha tenido que ir tomando el Principado en cada oleada de la pandemia. Por tamaño, las que más han sufrido, además, han sido las empresas de menor tamaño, aquellas que no tenían más de cinco trabajadores en nómina. Y las previsiones no son nada halagüeñas, según una encuesta divulgada por FADE y que señala que de no activarse medidas de apoyo de forma urgente el 37% de las compañías de la región tiene previsto reducir su actividad y el 31% piensa ya en hacer despidos. Están ya asfixiados

Entrando más en detalle, a 1 de enero había en la región lo que la estadística denomina como 23.402 empleadores y que, en la práctica, se corresponde con el número de empresas. Son, exactamente, 1.098 menos que hace justo un año, cuando ni siquiera había pistas que presagiaran la llegada de la pandemia del coronavirus. “El mayor efecto está teniendo lugar sobre las empresas de uno y cinco trabajadores”, recoge el informe de la patronal. En solo un año el 21% de estas compañías o dejaron de existir o dejaron de tener trabajadores en nómina. Por sectores, el que más ha sufrido la infección es la hostelería o lo que la estadística denomina como “servicios de comidas y bebidas”; seguida, algo ya más de lejos, por el comercio; la construcción y las actividades ligadas con la educación. Es decir, centros de formación.

Peor les ha ido a los autónomos, aunque la patronal sostiene que durante las últimas semanas la destrucción de autoempleo se ha ido moderando. Aun así, 7.511 trabajadores por cuenta propia de la región sucumbieron al impacto del virus sobre sus negocios. Por sectores, los resultados son análogos a los de las empresas. Así, los cierres se concentraron en la hostelería y el comercio.

FADE divulgó ayer los resultados de una encuesta entre sus asociados (que representan al 75% de las pymes y autónomos de la región), donde asegura que más del 57% ha visto cómo su facturación caía de forma considerable (hasta un 50%) desde que estalló la pandemia. “Los beneficios se han desplomado en términos similares”, agrega, “las principales causas de la merma de negocio han sido la caída de la demanda (34), los cierres o limitaciones de actividad (27) y los cierres perimetrales (19)”. Más de un tercio de las empresas asturianas han tenido que echar mano de algún tipo de ajuste laboral sobre, de media, el 25% de su plantilla.

Por sectores, la encuesta apunta que los peor parados han sido los hosteleros, los negocios ligados con el turismo, el comercio y el transporte. Y los más “inmunes” han sido las empresas TIC y el denominado “comercio esencial”.

Las empresas encuestadas (entre las que están las 78 asociaciones ligadas a la FADE y las 67 consideradas como compañías singulares) se muestran muy críticas con las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia. Más en concreto, el 79% dice estar “insatisfecho o muy insatisfecho” con las ayudas aprobadas por el Gobierno asturiano. El porcentaje llega al 90% a la hora de valorar al Ejecutivo central.

¿Qué piden las compañías? Dos cosas. Por un lado, que las administraciones paguen las deudas contraídas con las empresas y más ayudas directas a los sectores más afectados. Si no se toman medidas ya, las compañías prevén un fuerte golpe sobre su volumen de negocio a corto plazo.

Aunque no todas, las grandes son algo más optimistas. Bastante más, de hecho. El 40% considera que su volumen de negocio mejorará a corto plazo, que se pondrán mantener las inversiones previstas e, incluso, un 80% de ellas dice que mantendrá o ampliará plantilla. Eso sí, señalan que para conseguir esos porcentajes será esencial que la Administración acelere el proceso de transformación industrial.