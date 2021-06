El Gobierno de Asturias destacó ayer su apuesta por el desarrollo del autoconsumo energético un día después de que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) denunciará trabas al autoconsumno solar al no haberse eliminado el requisito de licencia de obras para poder instalar en los tejados paneles.

Desde el Ejecutivo regional se señaló que con el fin de promocionar el autoconsumo, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA) anunció el mes pasado que los paneles fotovoltaicos que se colocan en suelo no urbanizable (sobre el que este órgano ejerce su competencia) son una instalación y no un material de cubrición, por lo que, a falta de una regulación expresa, no deben cumplir las condiciones estéticas que la normativa urbanística exige para determinadas cubiertas, lo que facilitará notablemente la implantación de estos paneles.

En Asturias, la potencia total instalada de energía fotovoltaica a 31 de enero era de 4.228 kilovatios (kW) en un total de 844 instalaciones, de los que 3.187kw, 202 instalaciones, se corresponden con equipos para autoconsumo, destacaron desde el Gobierno regional, que añadieron que en 2017 solo había cinco instalaciones y con pocas más se llegó a principios de 2020, año en el que se produjo un crecimiento exponencial “que se espera continúe ahora”. En los primeros 5 meses de 2021 ya se han tramitado tantas instalaciones como en todo el ejercicio pasado.

Asturias recibirá más de 12 millones de euros procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la convocatoria de cinco líneas de ayudas orientadas al fomento del autoconsumo. De ellas, tres por valor de casi 11 millones irán destinadas a nuevas instalaciones de autoconsumo renovable eléctrico.