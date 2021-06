La escalada de precios de la energía: los asturianos pagaron el 26% más durante mayo

La factura energética de los asturianos se elevó el 25,8% en mayo con respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La escalada del precio de la luz fue determinante para esa subida y ello a pesar de que aún no había entrado en vigor la nueva factura eléctrica con tarificación horaria.

El encarecimiento de la energía provocó a su vez que los precios en el grupo de la vivienda se incrementaran en mayo el 11,2% y que el indicador general de precios de consumo, el IPC, subiera el 2,7% interanual en Asturias, dos puntos más que el mes anterior y al mismo nivel que la media española.

La escalada del precio de la luz.

A la atípica subida de la luz en abril le ha sucedido otra mayor en mayo debido al comportamiento del mercado mayorista del kilovatio. Según fuentes del sector eléctrico, las principales causas de esta escalada primaveral que se mantiene en junio son las fuertes subidas del gas y de los costes de los derechos de emisiones de CO2, que encarecieron la producción en las centrales de ciclo combinado, que utilizan gas y generan emisiones. La producción eléctrica con energías renovables y con nuclear no está siendo suficiente para evitar la entrada de los ciclos combinados en el sistema eléctrico. El precio que se paga a todas las centrales lo determina la última oferta que entra para satisfacer la demanda y en muchos casos han sido los ciclos combinados, que ofertan su entrada en el sistema con precios altos.

Las medidas del Gobierno.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había augurado en enero, a raíz del encarecimiento de la factura eléctrica por los efectos del temporal Filomena, que en el segundo trimestre de 2021 el precio mayorista de la electricidad se abarataría un 45% anual, pero va camino de alcanzar la misma tasa, pero de subida. Ribera anunció la semana pasada medidas para que las plantas de producción eléctrica que no tienen que adquirir derechos de emisión y que considera amortizadas (centrales hidráulicas y nucleares) dejen de percibir buena parte de los beneficios vinculados a la subida del precio del CO2. Con esa medida se ayudaría a reducir la factura que pagan los consumidores, pero como no se ha tramitado por vía de urgencia su aplicación no llegará hasta el próximo año. Esa medida fue anunciada el 1 de junio, el mismo día que entró en vigor la nueva factura eléctrica que encarece los consumos de luz en horas punta y limita las horas valle a la madrugada (desde las 0.00 a las 8.00 horas) y los fines de semana.

Choque en el Gobierno de coalición.

La escalada del precio de la luz y la entrada en vigor de la nueva factura ya ha provocado el primer cortocircuito en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos desde la salida del Ejecutivo de Pablo Iglesias. Los ministros Ione Belarra y Alberto Garzón reclamaron públicamente la ampliación de las horas valle (añadiendo el tramo de 22.00 a 0.00 horas) como han pedido sindicatos y organizaciones de consumidores para reducir el impacto en las familias.

Aluvión de dudas y quejas.

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, señaló ayer que las cinco oficinas que tiene la organización en Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Mieres “están desbordadas” ante el aluvión de llamadas y consultas vinculadas a la nueva factura eléctrica. “Por un lado hay mucha desinformación y falta de transparencia, porque a pesar de que el cambio en la facturación es muy importante, ni el Ministerio para la Transición Ecológica, ni el Principado, ni los ayuntamientos han realizado campañas informativas. Y de ese clima de confusión se están intentado aprovechar comercializadoras de electricidad para atraer clientes al mercado libre con unas ofertas que en muchos caso son engañosas”, afirmó Dacio Alonso, que defendió un abaratamiento del precio de la luz por la vía de la fiscalidad y la reducción de beneficios a las eléctricas. Además, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias tachó de escandaloso que “a pesar de que más de 100.000 asturianos ha estado en paro, en ERTE o en cese de actividad durante esta crisis, el número de beneficiarios del bono social no llega a 30.000 familias por la falta de información y la carga burocrática”.