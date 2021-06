El 40% de las “ayudas covid” a autónomos quedarán sin repartir, alerta el colectivo mientras el Principado promete "agilidad" en los trámites

El multimillonario plan de ayudas del Gobierno para salir al rescate de autónomos en apuros continúa, tres meses después de su aprobación y su presentación a bombo y platillo, sin llegar a este necesitado colectivo asturiano. Son 107,7 millones de euros. El Principado es una de las regiones que aún no ha articulado de qué forma va a realizar el reparto y tiene que definir a qué tipo de negocios va a llegar. El presidente asturiano anunció ayer que la convocatoria se aprobará “en unos pocos días”. Solo hay seis comunidades que hayan regulado las condiciones de las ayudas. La consejera portavoz del gobierno regional Melania Álvarez aseguró hoy que el gobierno regional intentará "llegar a todos los sectores pero lo que no queremos es dilatar los plazos porque se tengan que tener en cuenta todas las peculiaridades".

Álvarez admitió hoy en rueda de prensa que Asturias todavía está pendiente de los 107 millones de euros que de subvenciones directas a la solvencia empresarial así como de los fondos para el sector de los autónomos y de la segunda remesa del fondo covid además de las ayudas que tienen que llegar al ocio nocturno.

17/06/2021 Rueda de prensa ~ Consejo de Gobierno 🔴 EN DIRECTO Rueda de prensa de la consejera portavoz, Melania Álvarez García, para informar de los acuerdos adoptados hoy por el Consejo de Gobierno. Posted by Gobierno del Principado de Asturias on Thursday, June 17, 2021

No obstante, lo que sí que está definidos son los criterios que deben cumplir las empresas para poder beneficiarse de las subvenciones. Y es aquí donde va a estar el problema, auguran las asociaciones de empleados por cuenta propia. Una de las condiciones es que las ayudas se destinen al pago de las deudas adquiridas por estos profesionales –tanto con entidades de crédito, proveedores o con las administraciones públicas– pero, con la mejora de la pandemia, y debido al retraso en la llegada de estas ayudas muchos profesionales ya han saldado sus debes. Un estudio realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que, al final, un 40% de las ayudas no se repartirán. Lo que implica que unos 40 millones de los que les corresponden a los empleados por cuenta propia asturianos se perderán. El presidente de esta organización, Eduardo Abad, señaló que es una “discriminación injustificada que aquellos que han reinvertido sus ahorros en salvar su negocio, no puedan acogerse a estas ayudas. Muchos de ellos han gastado hasta el último euro”.

Estas ayudas, “que sí o sí hay que convocar porque lo exige el Estado”, se autorizarán antes de que el Ejecutivo asturiano haga lo mismo con la segunda convocatoria de subvenciones del fondo covid del Principado ya que, según Barbón, “sería ilegal” hacerlo antes de que esté concluida y depurada la primera fase, en la que se esperan gastar 45 de los 100 millones incluidos en los presupuestos regionales de este año.