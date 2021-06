La joven empresa asturiana Sponsorit, totalmente digital y especializada en publicidad mediante la puesta en contacto de los transmisores en internet con las principales marcas comerciales, se proclamó vencedora en la ronda nacional del IV Venture on the Road, organizado por SeedRocket, BStartup (Banco Sabadell) y Wayra, el centro de innovación abierta de Telefónica. Esta iniciativa premia a empresas emergentes de reciente constitución (startup) por su perfil novedoso y aportación a la economía. Sponsorit se define como empresa de “publicidad inteligente” y no invasiva que opera como plataforma que permite a las empresas conectar con jóvenes patrocinando canales de microinfluencia simultánea.