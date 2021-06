Belarmino Feito no se presentará a la reelección como presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y adelantará el proceso para el relevo, que estaba previsto para fin de año. Anunció además que "se echa a un lado" de inmediato y respaldará una candidatura liderada por la actual vicepresidente María Calvo. Lo anunció esta mañana en la asamblea de la patronal asturiana, que se celebra en Avilés y que cuenta con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Feito ya había trasladado a su entorno que pretendía cerrar su ciclo al frente de la patronal asturiana, aunque hasta ahora no lo había comunicado oficialmente a los órganos directivos de FADE. No se presentará a las próximas elecciones, pero "no renuncia a la continuidad del proyecto", afirma. Por eso, sostiene que aunque él se eche a un lado, apoyará una candidatura de continuidad con su vicepresidenta María Calvo a la cabeza.

Feito fue elegido presidente de FADE en enero de 2018 tras derrotar en las urnas al otro aspirante, el empresario del sector del automóvil Alejandro Díaz. Feito obtuvo en la votación 279 apoyos frente a los 172 de su oponente.

Nacido en 1965 en el pueblo somedano de Perlunes, Feito es un ejemplo de empresario forjado a sí mismo. Empezó trabajando como aprendiz en un pequeño taller de reparaciones de su hermano y a los 24 años montó su propia empresa en Oviedo, que fue el germen de Astuerfeito, compañía de bienes de equipo con talleres en Avilés, Carreño y Mieres y que trabaja para grandes proyectos internacionales en sectores como el de las energías, la industria o la ciencia.

Joven Empresario del Año en 2004 y Medalla de Plata de Asturias en 2014, inició pronto también su labor en las asociaciones empresariales. En la patronal del metal asturiano, Femetal. llegó a ser vicepresidente, y ocupó el cargo de presidente en la asociación de directivos Asturmanager.

Con esa trayectoria de éxito empresarial y actividad asociativa, se presentó a las elecciones de FADE de 2018 y logró una amplia victoria. Su principal objetivo era que el empresariado asturiano tuviera una voz “contundente y firme en defensa de los intereses de los empresarios asturianos” y que FADE incrementara su influencia en los puentes de mando que fijan el rumbo de la región.

Antes de cerrar su primer año de mandato, el equipo de Feito presentó en Oviedo en un acto multitudinario (con la presencia de los principales empresarios de la región) el documento “22 acciones ineludibles para el futuro de Asturias” en el que se hacía una radiografía de la situación de “atraso” de la economía regional y se planteaban acciones irrenunciables en las que se ponía a la empresa en el centro de la recuperación económica de Asturias. Ese documento (que fue presentado por la vicepresidenta de la organización María Calvo, que se perfila como el relevo natural de Feito) ha sido el guion de la acción de FADE desde entonces.

Con Feito a la cabeza, la patronal ha sido contundente en la defensa de la industria asturiana ante las amenazas de la “acelerada” transición energética, ha defendido un cambio en los modelos formativos de la región, ha llegado a acuerdos en la mesa de concertación y ha sido muy reivindicativa en la mejora de las comunicaciones de Asturias, pero también del conjunto del noroeste de España. Feito fue uno de los principales impulsores de la Alianza Empresarial del Noroeste, asociación en la que cogió el timón y que trata de situar al Noroeste “en el lugar que se merece haciendo valer su peso”.

La pandemia obligó a FADE, como al resto de organizaciones, a variar el rumbo y modificar su hoja de ruta. Lo mismo le ocurrió a Asturfeito, de ahí que el presidente de FADE “también ve que su empresa le necesita para afrontar los retos que vienen”, sostienen personas del entorno de Feito. Por eso el empresario somedano no se presentará a la reelección en FADE.