Asturias tiene oportunidades para ser una región relevante ante la transformación digital porque en el nuevo escenario “la localización geográfica no es relevante y puedes posicionarte y competir digitalmente desde cualquier lugar del mundo, aunque nadie haya dicho que sea fácil”, sostuvo Sheila Méndez Núñez, directora de transformación digital de la consultora gijonesa Izertis en el ciclo “Perspectivas de la industria asturiana”, que se clausuró ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).

“La transformación digital afecta a todos los sectores y, si la sabemos aplicar, puede permitir la metamorfosis de las empresas cambiando la organización, el modelo de negocio y la forma de trabajar”. A su juicio, “la disrupción es la nueva norma”, “tendremos que pensar de modo exponencial” y “el talento es clave”.

“Los modelos de negocios, tal y como los conocíamos, están cambiando”; la economía “se está desmaterializando” (Uber, la mayor organización de vehículos con conductor, no tiene coches y Netflix, “el mayor cine del mundo”, no tiene cines) y organizaciones tradicionales como la automovilística Volkswagen ha decidido ser una empresa de “software” y no sólo de “hardware”.

“Hay demasiadas cosas difíciles que creemos que no se puede hacer y que sí es posible hacerlas con la tecnología disponible”, señaló Méndez. Pero “no es suficiente con aplicar viejas prácticas en un entorno nuevo: se necesita repensar y reconceptualizar muchos aspectos de la empresa. Ya no será posible seguir haciendo las cosas como siempre se hicieron”, dijo la directiva de Izertis.