“La transición energética y digital es inevitable. No nos podemos negar al cambio. Atarse al pasado y no afrontar el reto sería un error”, afirmó el presidente asturiano, Adrián Barbón, quien no obstante señaló a la ministra de Industria que “el esfuerzo de transición energética es superior en Asturias que en el resto de España”, por lo que pidió al Gobierno de nación, “un esfuerzo” con la región. “No es posible renegar del cambio pero necesitamos que nos ayudéis”, agregó.

El presidente manifestó que “Asturias está dispuesta a afrontar otra transformación y puso como ejemplo a Pedro de Silva, “el presidente más transformador del Principado”, que “afrontó los momentos más duros de la reconversión y no se rindió”.

Barbón calificó a los empresarios de “insustituibles”, animó a aprovechar el “cambio trascendental que vivirá la región en esta legislatura en infraestructuras y logística” (como la Zalia, la Variante de Pajares, el aprovechamiento del suelo de las baterías de Avilés y la inversión de Amazon) y afirmó que los hechos han dado la razón al Principado: “Las medidas duras para proteger la salud en la pandemia han permitido ahora flexibilizar” y han ayudado al final a la economía. “En Asturias ha habido 2.000 muertos por el covid y sin esas medidas podrían haber sido 15.000 ó 20.000”, afirmó.