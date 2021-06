Feito deja el timón de FADE y propone a María Calvo como sucesora para “evitar divisiones”

El objetivo es que el cambio esté completado a comienzos de septiembre. Será rapido en pleno verano. “No tengo duda de que María Calvo será la próxima y primera presidenta de nuestra federación”, dijo Feito. En teoría tendrá el aval de los dos principales pilares sobre los que históricamente se ha asentado la asociación: el metal del que procede Feito y la construcción a la que pertenece Calvo. Otras agrupaciones relevantes señalaron ayer a este diario que apoyarán a Calvo, pese a criticar “las formas” en las que se ha realizado el proceso de sucesión. La posibilidad de que surja un contrincante está abierta. No obstante, Feito apeló al dicho de que la unión hace la fuerza e hizo un llamamiento para que el resto de asociados den su respaldo a la candidatura que encabezará Calvo. “Es el momento de aunar esfuerzos, remar todos juntos en la misma dirección y de evitar divisiones y fracturas estériles en el peor momento”, destacó.

Las circunstancias cambian y ahora no puedo decir que tengo tiempo suficiente para dedicarle a esto Belarmino Feito - Presidente de FADE

Lo que sí dejo claro Feito es que no acabará el mandato, iniciado enenero de 2018. Las elecciones para elegir al nuevo presidente de la patronal deberían celebrarse a comienzos de 2022, con lo que aún habría margen para preparar una sucesión más sosegada, pero el empresario no ha querido esperar porque, justificó, “los próximos seis meses serán transcendentales para el futuro de la región”. Entre los desafíos citó la gestión de los fondos europeos, la recuperación económica, la transición energética y el debate sobre el modelo económico de Asturias para las próximas décadas. “Con este panorama a la vuelta de la esquina, FADE necesita estar más activa y atenta que nunca sin que nada la distraiga, para ello se necesitan personas que puedan dedicar el tiempo necesario a una organización que requiera mucha presencia, atención y lealtad”, señaló.

En los próximos meses FADE necesita estar más activa y atenta que nunca, sin que nada la distraiga Belarmino Feito - Presidente de FADE

En breve, la patronal convocará una junta directiva con un único punto del orden del día: iniciar el proceso electoral. “El propósito es dar tiempo para que el día 1 de septiembre, que arrancará el nuevo y transcendental curso político, la maquinaria de FADE esté perfectamente engrasada para empezar con fuerza renovada la difícil tarea que tiene por delante”, dijo Feito. El industrial aseguró que la falta de tiempo es lo que le aleja de la presidencia. “Hace cuatro años cuando me iba a presentar a la presidencia todo el mundo me preguntaba sí iba a tener tiempo para dedicarle a esto. Decía que sí. Y así ha sido. Me he dedicado en cuerpo y alma a la FADE y mi empresa ha sido la gran damnificada”, explicó visiblemente emocionado desde el escenario del centro Niemeyer. “Las circunstancias cambian, si ahora me hicieran esa misma pregunta la respuesta sería que no”, señaló.

Entiende Feito que Calvo es la opción natural para sustituirle en el cargo porque la empresaria de la construcción “daría continuidad al proyecto. Un proyecto que persigue fortalecer la federación, abrirla al conjunto del empresariado asturiano, mejorar su representatividad y dar un renovado impulso al asociacionismo empresarial en Asturias. FADE debe ser la casa y la voz de todos los empresarios asturianos”. María Calvo, que siguió con atención la intervención y que, al final del acto, incluso subió al escenario a saludar a las autoridades y posar ante las cámaras, no quiso realizar valoraciones. Prefiere esperar a que el proceso electoral esté abierto.

Eso sí, ayer mismo ya recibió múltiples felicitaciones por parte de algunos empresarios, sindicalistas y políticos que asistieron a la asamblea. “Menudo jaleo”, era la coletilla que usaba ante todos ellos cuando recibía los parabienes.

María Calvo tiene preparación, fuerza, ganas... Y es una gran empresaria Belarmino Feito - Presidente de FADE

Feito también aseguró que no ha dado el paso de abandonar antes de tiempo la presidencia e impulsar la candidatura de María Calvo en solitario. “Confío y deseo que sepáis valorar esta decisión que se ha adoptado desde el consenso por unanimidad en el seno del consejo ejecutivo de la federación. Todos sus miembros hemos trabajado este proceso de cambio desde el análisis y la reflexión que requiere el escenario actual y el marco postpandemia al que nos dirigimos”, resaltó. Adrián Barbón reconoció, al comienzo de su intervención, sentirse sorprendido por la decisión de Feito. “Él y yo somos personas que hablamos claro, a la cara”, aseguró. La asamblea la abrió el director general del Banco Sabadell Herrero, Pablo Junceda, que aseguró que el cambio de Asturias “no tiene vuelta atrás”.

A modo de despedida, Feito aseguró que “he tenido la satisfacción de trabajar con un equipo que me ha apoyado, que ha compartido este ilusionante proyecto y que día a día trabaja para conseguir que sea una realidad”. Y con respecto a la que considera que debe ser su sustituta afirmó: “Al frente de la organización estará una persona con conocimiento, preparación, fuerza, ganas, capacidad... Y, por supuesto, es una gran empresaria”.