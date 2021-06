Las organizaciones empresariales ven en María Calvo un buen relevo para Feito

Joel García, presidente de CAC-Asprocon: “María Calvo es una de las mejores ejecutivas de Asturias y además pertenece a nuestro sector”

Feito señaló que no se presentará a la reelección porque no puede dedicarle a FADE el tiempo que precisa. Además añadió que no agotará el mandato porque los próximos seis meses serán trascendentales para el futuro de Asturias (fondos europeos, la recuperación económica, transición ecológica...) y la federación tiene que estar más activa y atenta que nunca. Por eso cree necesario “apostar por un candidato de consenso” que pilote la organización a partir del 1 de septiembre y afirmó que los miembros del consejo ejecutivo coincidieron en que la persona adecuada es la vicepresidenta María Calvo. “No tengo duda de que será la próxima y la primera presidenta de nuestra federación”, afirmó con rotundidad Feito.

José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea: “Comparto con Feito que cuanto antes haya un nuevo presidente en FADE mejor para todos”

“Considero ejemplar el ejercicio de humildad que ha realizado Feito con su renuncia a presentarse a la reelección. Me consta que ha sido una decisión meditada que ha adoptado contando con el respaldo unánime del Consejo Ejecutivo”, señaló Guillermo Ulacia, presidente de Femetal y vicepresidente de FADE, que destacó su “extraordinario trabajo” por la empresa asturiana. “El consenso también es total en la elección de María Calvo para relevarle, pues María cuenta con las facultades, el conocimiento y la experiencia necesarias para pilotar desde FADE el cambio que el sistema económico y productivo necesita para que Asturias vuelva a la senda del crecimiento y la competitividad”, añadió Ulacia.

Begoña Fdez. Costales, presidenta de FEDA: “Creo en la meritocracia, y en el caso de Calvo se une capacitación para el cargo y ser mujer”

Junto al sector del metal, al que pertenecen Feito y Ulacia, el de la construcción ha sido el otro gran pilar de FADE y a él pertenece María Calvo, que es directora de Construcciones San Bernardo. “Feito ha sido un buen presidente y es un buen amigo, y lo que viene en una buena noticia”, señaló refiriéndose a Calvo el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) Joel García. “Es una de las mejores ejecutivas de Asturias, tiene un buen nivel de preparación y además pertenece a nuestro sector, seguro que hará un buen trabajo”, destacó Joel García, que añadió que FADE no se puede permitir un periodo de interinidad de seis meses y que está en “total sintonía” con la decisión de Feito de adelantar las elecciones.

Ovidio de la Roza, presidente de Asetra: “María Calvo es una magnífica empresaria y está muy formada, pero quiero conocer su proyecto”

“Personalmente, María Calvo tiene mi apoyo. Compartí vicepresidencia de FADE con ella y tengo muy buenas referencias. Pero deberá ser el comité ejecutivo de Otea el que se posicione tras conocer su proyecto”, señaló José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal del turismo, que añadió que la renuncia de Feito y la convocatoria inmediata de elecciones con propuesta de relevo forma parte de la forma de actuar del aún presidente. “Feito es así, pero comparto con él que cuanto antes haya un nuevo presidente en FADE mejor para todos, y especialmente para el turismo”, afirmó el presidente de Otea.

Rogelio Cuesta, presidente de ASPA: “Feito intenta evitar la desunión, pero hay otras formas de abordar el relevo en la presidencia”

Begoña Fernández Costales, presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), destacó que el consejo de FADE presidido por Feito, del que ella forma parte, “ha trabajado muy cohesionado y María Calvo es el relevo natural”. Además añadió que “es un orgullo tener a la primera candidata a presidenta. En FEDA creemos en la meritocracia y en el caso de María Calvo se une capacitación para el cargo y ser mujer. Celebramos esta entrada de aire fresco”.

Guillermo Ulacia, presidente de Femetal: “Es ejemplar el ejercicio de humildad que ha realizado Feito con su renuncia a la reelección”

Ovidio de la Roza, presidente de la patronal del transporte Asetra, daba por hecho que Feito no se iba a presentar a la reelección, pero reconoce que le cogió por sorpresa la renuncia a agotar el mandato y la convocatoria de elecciones para este mismo verano “señalando sucesora”. “Respeto mucho la decisión de Belarmino, pero yo no lo habría hecho así. Parece que se quiere evitar una alternativa”, señaló De la Roza. Sobre Calvo, el presidente de Asetra afirmó: “Me parece una magnífica empresaria y está muy formada. Es una buena candidata, pero quiero ver su proyecto”.

Rogelio Cuesta, presidente de la Asociación del Automóvil de Asturias (ASPA), afirmó que Calvo “es la candidata perfecta”, pero apuntó que “quizá haya otras formas de abordar el relevo, como esperar hasta enero para clebrar las elecciones, pero también entiendo la intención de Belarmino de evitar desunión en estos momentos trascendentales.

La proclamación del nuevo dirigente de la FADE está prevista para finales de julio