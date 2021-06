Las inversiones previstas por Arcelor "permitirán asentar la empresa muchos años", destaca el Principado

Tal y como publicó hoy este periódico en su edición de papel, ArcelorMittal presentará en julio, con presencia del presidente Pedro Sánchez, su plan industrial para descarbonizar la cabecera siderúrgica asturiana y garantizar su continuidad. La inversión será “multimillonaria” y estará respaldada por fondos europeos. Incluirá una alternativa “verde” para el horno alto B de Gijón, que ya no se contempla reformar, y medidas para rebajar las emisiones en el horno alto A.

La dirección de la compañía en Asturias comunicó ayer a los representantes de los trabajadores que en julio estará en disposición de anunciarles los detalles del plan industrial. No les avanzó mucho, pero sí aportó pistas importantes. Dejó claro que las inversiones a acometer “transformarán la cabecera siderúrgica asturiana” y que será necesario abordar un intenso plan de recualificación de personal porque cambiará el sistema productivo. Además, apuntó que ninguna compañía siderúrgica se está planteando reformar hornos altos para ampliar su vida útil porque la inversión no sería amortizable con las metas de descarbonización fijadas. “Con los dos hornos altos actuales, aunque se introduzcan mejoras, no se alcanzará el objetivo de reducción del 30% de las emisiones en 2030 y la neutralidad en 2050”, apuntaron fuentes de la compañía.