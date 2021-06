El IVA de la factura eléctrica bajará del 21% al 10% para parte de los usuarios

El pasado miércoles, en plena escalada del precio de la luz, la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue la primera en abrir la puerta a la posibilidad de “volver a suspender alguno de los elementos fiscales con carácter provisional”. Al día siguiente, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, fue más allá y desveló que el Ejecutivo estaba barajando la reducción del IVA de la luz del 21% al 10%. No obstante, las palabras del líder de IU no sentaron bien en el sector socialista del Gobierno. La responsable de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que era su departamento el que estaba “trabajando” y el que sabía “cuál es la propuesta que se puede o no se puede poner”.

Sin embargo, parece que los socios han llegado a un pacto de mínimos. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que en el seno del Gobierno se ha acordado bajar la factura de la luz mediante la reducción del IVA. Lo que todavía no está decidido es cuánto tiempo se mantendrá vigente esta medida o quiénes serán sus beneficiarios. El Ministerio de Hacienda, por su parte, no ha confirmado ni negado el anuncio, limitándose a señalar que siguen estudiando medidas tributarias “eficientes, eficaces, rápidas y automáticas”. Aun así, todo da a entender que la iniciativa saldrá adelante el próximo jueves.

El coste de la electricidad Ayudas compensatorias por costes de emisiones de CO2 En millones de euros 2018 2019 2020 2021 83,8 172,2 60,9 79+100 IVA de la electricidad doméstica en las principales economías de Europa 21% 5%-20% 19% 10% 5% España Francia Alemania Italia Reino Unido El coste de la electricidad Ayudas compensatorias por costes de emisiones de CO2 En millones de euros 2018 2019 2020 2021 83,8 172,2 60,9 79+100 IVA de la electricidad doméstica en las principales economías de Europa 21% 5%-20% 19% 10% 5% España Francia Alemania Italia Reino Unido El coste de la electricidad Ayudas compensatorias por costes de emisiones de CO2 En millones de euros 2018 2019 2020 2021 83,8 172,2 60,9 79+100 IVA de la electricidad doméstica en las principales economías de Europa 21% 5%-20% 19% 10% 5% España Francia Alemania Italia Reino Unido

La propuesta se debatirá en el Consejo de Ministros extraordinario del próximo jueves –convocado para aprobar la eliminación de la obligación de llevar mascarilla al aire libre a partir del 26 de junio–, pero todavía hay muchos flecos sueltos, según fuentes de Unidas Podemos. El acuerdo alcanzado ayer solo recoge la reducción del IVA del 21% al 10%, pero deja sin definir si será una medida permanente o de carácter coyuntural, así como qué colectivos verás reflejada esta bajada impositiva en su factura de la luz.

Unidas Podemos defiende la necesidad de que esta rebaja sea permanente. Echenique considera que los suministros energéticos, como “bien de primera necesidad”, tienen que estar gravados con el IVA reducido del 10%. Sobre quiénes deben ser los beneficiarios, fuentes moradas explican que en las reuniones que mantendrán con sus socios intentarán que beneficie a los consumidores que tengan contratada potencias de hasta 6 kilovatios (Kw) y para las pymes con hasta 15 Kw.

La decisión del Gobierno coincide con otro anuncio reciente: la aprobación de una partida extra de 100 millones para compensar a la industria por los sobrecostes vinculados al CO2, medida que paliará los impactos del precio de la luz en las grandes fábricas asturianas.