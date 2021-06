CC OO de Asturias respondió ayer al presidente de la patronal asturiana de la construcción (CAC-Asprocon), Joel García, que la falta de mano de obra que padece el sector del ladrillo se debe a que los jóvenes no ven atractiva esta actividad para iniciar una carrera laboral. Según explica el portavoz de Hábitat (la antigua federación de construcción y servicios del sindicato), Daniel García Argüelles, esto se debe a las elevadísimas tasas de temporalidad que tiene el sector. “El 60% de los contratos son a fin de obra, por eso la juventud no le ve el atractivo, no lo ven como un lugar donde conseguir un trabajo estable”, agrega. Joel García había asegurado durante la clausura de la asamblea de la patronal que le costaba entender cómo en una región con tanto paro sus empresas tenían tanto problema para encontrar personal.

La elevadísima tasa de temporalidad que tiene la construcción en Asturias explica, según García Argüelles, que en otras comunidades como que los empresarios gallegos del sector –donde los contratos temporales son menores– no tengan estos mismos problemas para encontrar mano de obra “aun teniendo un convenio colectivo menos ventajoso” que el de Asturias. O que “muchos jóvenes decidan reorientarse hacia otros sectores como el del metal que, no obstante, también ha denunciado problemas similares a la hora de encontrar personal.

García Argüelles aseguró que es necesario impulsar la Formación Profesional (FP) dual en el sector para conseguir paliar estos problemas de mano de obra. Y no solo eso. “Las empresas tienen que empezar a ver a su plantilla como un valor añadido, tienen que invertir en talento en I+D”, agregó.

Tampoco ve con buenos ojos la propuesta de Joel García de poner en marcha un “estímulo forzoso” para tratar de acercar a los parados al sector. “No lo compartimos. Nadie se va al desempleo por gusto, y todo el mundo tiene derecho a reorientar su carrera laboral hacia donde considere oportuno”, resaltó. En definitiva, Daniel García Argüelles puso el acento en que el sector asturiano de la construcción necesita una “mayor profesionalización” para conseguir hacer más cantera.