Las cuentas pendientes de la pensión

Hace un par de meses que sobre este primer acuerdo en pensiones cuelga el cartel de «inminente». No obstante, esa «inminencia» se alargó desde marzo hasta la última semana de junio. «Depende de cómo definamos inminente», se escudaba ante los periodistas el “número 2” de Escrivá, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo. Y es que entre las partes se erigió uno de los elefantes en las negociaciones: el factor de sostenibilidad del PP. Este elemento, que no entraba en vigor hasta 2023, liga el importe de las pensiones a la esperanza de vida. Y en el esquema del PP era clave para garantizar la viabilidad del sistema público ante el envejecimiento de la población.

Los sindicatos han apretado para derogarlo y poder vender ante los suyos que habían conseguido acabar con la herencia de Rajoy. Y Escrivá, queriendo suprimirlo, prefería hacerlo una vez ya hubiera negociado su sustituto, pues avanzarse supondría perder una baza negociadora y dar margen a los sindicatos para enrocarse a futuro. Al final la cuestión se ha solventado buscando el equilibrio.

El primer bloque de la reforma irá ahora en un anteproyecto de ley que empezará pronto a ser examinado en el Congreso. A estas alturas del verano, no es probable que antes de septiembre llegue la cuestión a la cámara. Y, una vez iniciado ya el trámite, lo que consigan pactar las partes se introducirá en una enmienda al anteproyecto de ley. El documento que han dejado ya firmado Gobierno, patronal y sindicatos deja claro que, si para el 15 de noviembre no hay un acuerdo sobre este tema, el Ejecutivo tirará para adelante por su cuenta.

La fórmula para ajustar el gasto. El heredero del factor de sostenibilidad, todavía pendiente, entrará en vigor a partir de 2027, como ya introducía la incipiente reforma de 2011 de José Luís Rodríguez Zapatero, que se quedó a medias debido al adelanto electoral. Pese a que desde la Seguridad Social quitan hierro a este elemento, en comparación con otros puntales de su reforma, las hostilidades sobre el mismo han embarrado las conversaciones. En otoño se decidirá su suerte.

Destope de las bases máximas. Si para los sindicatos el factor de sostenibilidad ha sido una línea roja, para la patronal un trago amargo que le planteaba Escrivá era el destope de las bases máximas de cotización. Pues ello implicaría que las empresas deberán aumentar sus costes laborales entre sus trabajadores mejor pagados. Ahí entre todos han pactado una patada para adelante y, después de cerrar, ahora sí, aumentar las penalizaciones para los trabajadores mejor pagados, a finales de este año deberán acometer cómo aumentar las bases de cotización para amortiguar esa afectación entre parte de los futuros pensionistas.

Nuevo modelo para autónomos. Otro hueso en las negociaciones que quedará pendiente para más adelante es el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos. Y, pese a que en los últimos meses esta cuestión ha figurado en más de un borrador intercambiado entre las partes, finalmente esta no entrará en vigor hasta el primer semestre de 2022. Aquí también ha habido diferentes pareceres, tanto por parte de la patronal, como por los sindicatos. El modelo que les pone encima de la mesa Escrivá consiste en transitar hacia un modelo de cotización en función de los ingresos, no como ahora, que cada autónomo escoge la cuota que más le conviene, independientemente de si gana mucho o poco. Según los cálculos del Ejecutivo, dos de cada tres afiliados al RETA pagarían menos con este nuevo esquema. ATA, la entidad vinculada a la patronal, recela de las cuotas de entre 90 a 1.220 euros mensuales de la propuesta oficial. Y Upta y Uatae, los autónomos vinculados a los sindicatos, no gustan del periodo de transición de 10 años que esta plantea y querría que esta cuestión, ya pendiente desde la legislatura pasada, entrara plenamente en vigor antes, entre otros.

El segundo asalto. Una parte importante del canal por donde han de entrar los recursos necesarios para financiar el futuro del sistema de pensiones depende directamente del resultado de ese segundo asalto. El esquema de incentivos y desincentivos para alargar la vida laboral empaquetado en este primer bloque de reformas es una pieza que en la Seguridad Social consideran clave, pero no suficiente por si sola para garantizar la viabilidad del esquema con el que Escrivá pretende cerrar una reforma pensada para que «dure 25 años», como él mismo ha descrito.

Reacciones en Asturias. UGT de Asturias aplaudió el pacto alcanzado el lunes. “Hemos conseguido una reivindicación por la que veníamos luchando muchos años: derogar la reforma de pensiones de 2013, con dos medidas gravísimas, el índice de revalorización, el famoso 0,25%, y el factor de sostenibilidad, eso es importantísimo para nosotros”, señaló el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas, Manuel Francisco Menéndez, que celebró también “que el Estado se hace cargo de las deudas de la Seguridad Social, como no podía ser de otra manera, y eso da perspectivas de futuro”. Javier Fernández Lanero, secretario general UGT Asturias, añadió que el pacto “no tiene que afectar a la jubilación anticipada, nadie tiene que perder derechos; hay que leer la letra pequeña, pero es un gran acuerdo”. El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, destacó que “se dejan atrás las recetas del PP” y añadió que “habrá que seguir empujando para tener una vejez digna”.