“En la gestión de los fondos de la UE llega el momento de la verdad, hay que pasar de las palabras a los hechos”

–¿Ha tenido tiempo de calibrar el peso del reto que pretende echarse sobre los hombros?

–Al cien por cien todavía no. Pero también es verdad que no parto de cero. Llevo casi cuatro años como vicepresidenta y aunque la situación será muy distinta, conozco un poco la FADE y lo que conlleva el cargo. Sé que las cosas cambian cuando se viven en primera persona, así que aún estoy calibrando.

–¿Qué le sirve y qué necesita mejorar del legado que deja su antecesor?

–Las circunstancias son bastante diferentes. En estos casi cuatro años el mundo ha cambiado mucho, la pandemia ha modificado el escenario, y a eso se une que yo soy una persona distinta, con una personalidad e ideas propias. Hay trabajo hecho, que aprovecharé sin duda, pero a la vez pienso que tenemos que trabajar mirando hacia el futuro, a lo que ya tenemos encima y a los retos que están encima de la mesa. Pensando en esa línea, seguro que irán saliendo nuevas propuestas y proyectos.

–Asturias se juega ese futuro a la salida de esta pandemia. ¿Ha llegado preparada a la carrera por los fondos europeos?

–Tenemos unas empresas que han demostrado resiliencia y capacidad de transformación. Nuestro tejido productivo está preparado, pero estamos ante una etapa decisiva para el futuro de Asturias y estos fondos de recuperación, unidos a la necesaria descarbonización y a la transición energética, nos exigirán mucho a todos, a las empresas y a las administraciones, porque no nos podemos permitir no aprovechar al cien por cien esta oportunidad. La exigencia de sostenibilidad es compartida, pero tenemos que hacer las cosas bien. No nos podemos permitir dejar a ninguna empresa atrás, tenemos que ayudarlas a que se transformen, con recursos y en los tiempos adecuados. Ahí tenemos un reto por delante y mucho trabajo que hacer.

Las empresas debemos tener el papel más relevante en la gestión de los fondos, podemos conseguir que tengan un efecto multiplicador y de largo plazo

¿Cómo? ¿Va bien enfocado lo hecho hasta ahora?

Asturias es una región industrial y lo debe seguir siendo, sin perjuicio de otros sectores que también tienen que ir ganando peso en nuestra economía. La descarbonización es una exigencia irrenunciable que las empresas comparten, y encima de la mesa ya hay proyectos para transformar nuestra industria tradicional, como ocurre con Arcelor, y aprovechar nuevas fuentes de energía, como el hidrógeno verde o la eólica offshore. En el sector agroalimentario va a haber también iniciativas interesantes… Tenemos que hacer compatible la necesaria transformación de nuestra industria tradicional con el impulso de nuevas actividades y ahí las empresas están haciendo su trabajo, pero es necesario que se cuente mucho con ellas y con sus necesidades para que esos fondos vayan de verdad destinados a las empresas.

–¿Por qué?

–Somos los que podemos hacer que estos recursos tengan un efecto multiplicador y de largo plazo. Los plazos de tramitación no son excesivamente largos y uno de los riesgos es que por querer acortar los tiempos no abordemos retos que de verdad generarían valor y una transformación de nuestro tejido productivo. La solución es que nos escuchen.

–¿No se les está escuchando lo suficiente?

–Ahora llega el momento de la verdad. Hay proyectos sobre la mesa y la Administración los conoce, pero debemos tener en cuenta que ya se ha anunciado que para este verano habrá 9.000 millones de euros a disposición, 20.000 al final de año, y hay que pasar de las palabras a los hechos. Es la hora de que de verdad se hagan las cosas bien, de que el dinero llegue sin excesiva burocracia y de una manera rápida.

–¿Hay que pedir entonces más comunicación o más empatía a la Administración?

–Más que comunicación, se trata de poner bien el foco, de entender que son las empresas las que tienen que tener el papel más relevante en la gestión de estos fondos, de enfocarse hacia ahí, de priorizar y pasar a la acción. Hemos sido escuchados, pero no valen solo las palabras. Llega el momento de los hechos y ahora se demostrará si los fondos van de verdad adonde se han diseñado y la capacidad no solo de las empresas, también de la Administración, para hacer esto posible.

–¿Se nos está olvidando algo, algún sector, tocar alguna tecla esencial?

–Estos fondos persiguen la sostenibilidad, ecológica y social, y la transformación digital, para la que en Asturias tenemos por cierto unas empresas muy preparadas, no en vano somos la segunda autonomía con más empleos TIC. Y hay que tener muy presente que esa digitalización tiene que ser transversal y llegar a todos los sectores. El turismo es otro de los esenciales, ha sido quizá el más castigado por la pandemia y necesita un plan claro de transformación. Está el agroalimentario, el residencial y de la regeneración urbana, que va a ser otro de los motores para el impulso de la economía, y el comercio, que ya está trabajando en su transformación digital… El enfoque tiene que ser transversal.

–¿Presiona el Principado lo suficiente en Madrid para que este proceso de descarbonización no se lleve a la industria asturiana por delante?

–Nosotros hemos estado en este punto muy alineados con los sindicatos, hay un plan industrial consensuado con ellos y con el Principado, y creemos que ahora toca que el Gobierno de la nación nos escuche. Y eso tiene que partir de todos. La sociedad asturiana en su conjunto debe hacerse oír y explicar que esta transición ecológica afecta muy especialmente a Asturias, que necesitamos un tratamiento especial y debemos ser tenidos en cuenta. Eso es una labor de toda la sociedad, y por supuesto del Gobierno, que tiene que liderar este empuje con el respaldo de FADE y los sindicatos.

–¿Está teniendo Asturias ese trato especial?

–Esperamos que lo tenga. Yo confío en que así sea.

–Los sindicatos han sido muy beligerantes con el Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Cómo valora usted su gestión en lo que atañe directamente a la industria asturiana?

–Hay que mirar hacia delante. Es lo que a mí me toca. Es evidente que no se han atendido todas las reivindicaciones de nuestra industria, pero compartiendo este análisis tenemos que trabajar para que esto cambie y para que a partir de ahora sí seamos escuchados, para que con la llegada de los fondos se diseñe un plan de conjunto. Esto va de plazos, de recursos, de formación y capacitación, y todo tiene que estar alineado para la defensa de la industria.

–¿Y el agravio del estatuto electrointensivo?

–Hay que acompasar el corto plazo con el largo. Y es verdad que en el medio y el largo va a ser necesaria la transformación energética y la potenciación de nuevas fuentes de energía, pero antes hay que llegar hasta ahí, y para eso hacen falta unas condiciones competitivas, que nuestras empresas no tengan que pagar por la energía más que sus competidoras y que los derechos de emisión no las ahoguen.

–El Gobierno del Principado destila optimismo cuando habla del suplemento a las compensaciones a la industria por las emisiones de CO2 o de los anuncios de inversiones que acompañaron hace dos semanas a la visita de la Ministra de Industria. ¿Comparte la complacencia?

–Queda mucho por hacer. Ojalá se vaya por ese camino y al final tengamos nuestra industria en condiciones competitivas, pero a mí me gusta hablar de hechos y realidades. La industria está sufriendo condiciones que no le permiten competir en igualdad de condiciones y los plazos se han alargado en exceso para realizar los cambios. Hay que pasar a los hechos.

Toda la sociedad asturiana debe hacerse oír para defender el trato especial que merece nuestra industria

–¿Qué supondrá el anuncio de la inversión de Arcelor para la “transformación” de la siderurgia asturiana?

–Todavía no conocemos el plan en detalle, pero Arcelor claramente necesita esa transformación y la buena noticia es que parece que va a haber recursos para que eso sea posible. No podemos dejar de valorarla de forma positiva. Arcelor es una industria esencial para nuestra región, que tiene que ser competitiva y sostenible, y en la medida en que estas inversiones favorezcan esas dos tareas se garantizará su permanencia.

–Parece que además el plan garantiza el mantenimiento del empleo.

–La sostenibilidad social es otra de las patas esenciales, y esa sería otra gran noticia.

–¿Hasta qué punto es un problema la falta de concordancia entre la oferta del entramado formativo de la región y las demandas de empleo de las empresas?

–Es uno de los problemas esenciales de nuestra región y una de las líneas principales de trabajo que tendrá FADE estos próximos años. No puede ser que tengamos todavía las tasas de desempleo que tenemos y que sin embargo gran cantidad de sectores nos digan que no encuentran trabajadores. Y nos lo dicen desde actividades muy diversas, desde la construcción, a las TIC y al metal… Algo no se está haciendo bien, que no se está formando para el empleo, para lo que las empresas necesitan. Es necesario que trabajemos mucho en la orientación, en prestigiar desde el colegio la Formación Profesional y en fomentar las vocaciones stem, los estudios en ciencias, porque esto es clave para que los chicos y chicas tengan en la cabeza estas opciones que van a proporcionar el empleo mejor remunerado en los próximos años. También en la FP dual y los contratos de aprendizaje, para que se adecúen a las necesidades de las empresas y podamos compatibilizar la formación de la empresa con la del aulas, incluso la de las universitarias.

–FADE acostumbra a tener ciertas tiranteces con el Principado, a pedir más ambición inversora en cada presupuesto autonómico. ¿Cómo espera que sean las relaciones de la patronal con el Gobierno en esta nueva etapa?

–Siempre espero que sean buenas, porque es lo más constructivo para Asturias y para la empresa asturiana. Seré dialogante, pero a la vez exigente, porque nuestra visión tiene que ser a medio plazo, sabiendo los gobiernos y los presidentes de FADE pasarán, pero las empresas van a seguir aquí. Mirando con esos ojos, tendremos que dialogar. Yo estoy segura que la actitud del Gobierno también será dialogante y de que tendremos buenas relaciones, de que habrá discrepancias y exigencia, pero siempre buscando lo mejor para las empresas asturianas.

–La CEOE ha dicho que la reforma laboral del Gobierno le parece marxista. ¿Sí?

–Se ha logrado un consenso en torno a la reforma de las pensiones que me parece importante, porque es esencial tener un modelo sostenible en el tiempo. Pero el requisito principal para que esto sea así es que haya cotizantes, y eso afecta directamente al mercado de trabajo. Es indudable que tiene que mejorar en flexibilidad para que pueda haber más trabajo, más cotizantes y se adecúe mejor la oferta y la demanda de empleo. Tenemos que caminar hacia la flexibilidad y no hacia la rigidez en el mercado laboral.

–¿A qué le sonaba el anuncio del ministro Escrivá sobre la reforma de las pensiones y las penalizaciones a los “baby boomers”?

–La reforma era necesaria y las condiciones que impone la pirámide demográfica, incuestionables. Hay que buscarle solución. En todo caso, es una buena noticia que se haya llegado a un acuerdo para reformar las pensiones.

–¿Facilitará la vida de las empresas la ley del Principado para la simplificación administrativa?

–Es un buen paso. No puede ser, y menos en estas circunstancias, que haya inversiones esperando, que no puedan generar empleo o riqueza por la demora en los trámites administrativos. Era una reclamación histórica y hay aspectos que van por el buen camino, como la ampliación del uso de la declaración responsable. Eso permitirá a la administración centrar sus recursos en lo que de verdad es necesario, sin perjuicio de la vigilancia que haya que hacer después. Hay cosas que reivindicábamos y que agradecemos, pero también queda mucha tarea por hacer en esa materia.

–¿Qué supondría para usted ser la primera mujer presidenta de la patronal asturiana en sus 44 años de historia?

–Aunque espero que no me elijan solo por ser mujer, me enorgullece que una mujer llegue a la presidencia de FADE. Sería una buena noticia para la sociedad, pero también espero que pronto deje de ser noticia. Lo que es necesario es la diversidad, que lleguen jóvenes, mayores, hombres, mujeres… Todos aportamos un punto de vista diferente y yo en mi equipo intentaré rodearme de gente diversa, de empresas grandes y pequeñas, de asociaciones… Eso es lo que enriquece.

–¿Con muchas novedades o más continuidad?

–No lo tengo perfilado aún. Puedo garantizar que será diverso y plural y formado por gente que venga a aportar, a trabajar en positivo, a unir y a esforzarse por el interés común.

–Las primeras reacciones que ha suscitado su candidatura han sido bastante acogedoras.

–Estoy hablando estos días con todos los que puedo, asociaciones y empresas singulares, y es cierto que no he encontrado grandes oposiciones. He percibido apoyo en muchos sectores, que me están transmitiendo sus necesidades y preocupaciones. Me las estoy apuntando para trabajar en ellas si resulto elegida.